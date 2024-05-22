22 мая 2024

В Сургуте силовики задержали мужчину, избившего гирей до смерти свою мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Решается вопрос об аресте подозреваемого
Решается вопрос об аресте подозреваемого Фото:

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который избил о смерти спортивной гирей собственную мать. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«По версии следствия, вечером 22 мая 2024 года подозреваемый, находясь в квартире по улице 30 лет Победы г. Сургута, нанес своей матери удары по голове и телу спортивной гирей, причинив тяжкие телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Подозреваемый задержан», — сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об аресте подозреваемого. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и мотива совершенного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО вынес приговор мужчине за убийство матери. Югорчанин во время ссоры несколько раз ударил родственницу бейсбольной битой.

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В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который избил о смерти спортивной гирей собственную мать. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, вечером 22 мая 2024 года подозреваемый, находясь в квартире по улице 30 лет Победы г. Сургута, нанес своей матери удары по голове и телу спортивной гирей, причинив тяжкие телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Подозреваемый задержан», — сообщили в ведомстве. Расследование ведется по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об аресте подозреваемого. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и мотива совершенного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО вынес приговор мужчине за убийство матери. Югорчанин во время ссоры несколько раз ударил родственницу бейсбольной битой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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