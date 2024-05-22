В Сургуте силовики задержали мужчину, избившего гирей до смерти свою мать

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который избил о смерти спортивной гирей собственную мать. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«По версии следствия, вечером 22 мая 2024 года подозреваемый, находясь в квартире по улице 30 лет Победы г. Сургута, нанес своей матери удары по голове и телу спортивной гирей, причинив тяжкие телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Подозреваемый задержан», — сообщили в ведомстве.
Расследование ведется по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об аресте подозреваемого. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и мотива совершенного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО вынес приговор мужчине за убийство матери. Югорчанин во время ссоры несколько раз ударил родственницу бейсбольной битой.
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