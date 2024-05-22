Utair запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи

Открытие сезона намечено на 4 июня
Авиакомпания Utair с 4 июня запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Информация об этом была опубликована в tg-канале лоукостера.
«Из Югры прямым рейсом к морю! С 4 июня запускаем рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска. Полеты будут выполняться по вторникам», — указано в посте.
Вылет из Ханты-Мансийска будет в 10 часов утра, из Сочи в Ханты-Мансийск в шесть вечера. Время в пути составит 4 часа 40 минут.
Ранее URA.RU сообщало, что Utair запустил прямые рейсы в Сочи из Нижневартовска. Перелеты начнут выполнять с 5 июня.
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