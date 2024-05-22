22 мая 2024

Utair запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие сезона намечено на 4 июня
Открытие сезона намечено на 4 июня Фото:

Авиакомпания Utair с 4 июня запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Информация об этом была опубликована в tg-канале лоукостера.

«Из Югры прямым рейсом к морю! С 4 июня запускаем рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска. Полеты будут выполняться по вторникам», — указано в посте.

Вылет из Ханты-Мансийска будет в 10 часов утра, из Сочи в Ханты-Мансийск в шесть вечера. Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair запустил прямые рейсы в Сочи из Нижневартовска. Перелеты начнут выполнять с 5 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания Utair с 4 июня запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Информация об этом была опубликована в tg-канале лоукостера. «Из Югры прямым рейсом к морю! С 4 июня запускаем рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска. Полеты будут выполняться по вторникам», — указано в посте. Вылет из Ханты-Мансийска будет в 10 часов утра, из Сочи в Ханты-Мансийск в шесть вечера. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запустил прямые рейсы в Сочи из Нижневартовска. Перелеты начнут выполнять с 5 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...