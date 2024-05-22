Екатеринбурженка отправилась искать любовь на шоу с псевдобогачом

Катарина Солодовченко из Екатеринбурга пришла на шоу «Мистер Х»

23 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

На проекте Катарина Солодовченко хочет найти своего мужчину Фото предоставлено пресс-службой «Пятницы» Екатеринбурженка Катарина Солодовченко стала участницей второго сезона нашумевшего романтического эксперимента «Мистер Х2. Богач — бедняк». В первом шоу 30 девушек претендовали на сердце холостяка Игоря, который притворялся мультимиллионером, а в этот раз героиням придется бороться за двух женихов сразу. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Пятница». «В числе претенденток на сердце „Мистеров Х“ оказалась 35-летняя Катарина Солодовченко из Екатеринбурга. Девушка — основательница собственного бизнеса, который приносит ей прибыль и позволяет работать для души тренером по йоге. У Катарины двое детей от предыдущих отношений. Для участницы проект — это шанс найти своего мужчину», — поделились авторы проекта. Для участия приглашали девушек в возрасте от 21 до 35 лет. Новом «Мистер X» будет два главных героя — Станислав и Гордей, оба по профессии учителя. Но один из них добился финансового успеха и руководит бизнесом, а второй только мечтает об этом. Перед девушками будет стоять только один вопрос: «Смогут ли они понять, кто из парней богат?». Первая серия выйдет уже 23 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Катарина Солодовченко стала участницей второго сезона нашумевшего романтического эксперимента «Мистер Х2. Богач — бедняк». В первом шоу 30 девушек претендовали на сердце холостяка Игоря, который притворялся мультимиллионером, а в этот раз героиням придется бороться за двух женихов сразу. Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Пятница». «В числе претенденток на сердце „Мистеров Х“ оказалась 35-летняя Катарина Солодовченко из Екатеринбурга. Девушка — основательница собственного бизнеса, который приносит ей прибыль и позволяет работать для души тренером по йоге. У Катарины двое детей от предыдущих отношений. Для участницы проект — это шанс найти своего мужчину», — поделились авторы проекта. Для участия приглашали девушек в возрасте от 21 до 35 лет. Новом «Мистер X» будет два главных героя — Станислав и Гордей, оба по профессии учителя. Но один из них добился финансового успеха и руководит бизнесом, а второй только мечтает об этом. Перед девушками будет стоять только один вопрос: «Смогут ли они понять, кто из парней богат?». Первая серия выйдет уже 23 мая.