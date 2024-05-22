Что известно о магнитогорце, выигравшем 607 млн рублей в лотерею. Фото

Магнитогорец стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

23 мая 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Слесарь из Магнитогорска сорвал куш в лотерею Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Челябинец выиграл 607 млн рублей в лотерею В Челябинской области 23 мая нашли победителя лотереи, выигравшего 607 млн рублей. Им стал слесарь из Магнитогорска Алексей М. Что известно о победителе — в материале URA.RU. Новость по теме В Челябинской области нашли счастливчика, выигравшего 607 млн в лотерею Личная жизнь мужчины Алексей — обычный житель Магнитогорска. После школы он отучился в техникуме на слесаря-ремонтника 6 разряда, после чего пошел работать на комбинат. В настоящее время работает инженером-пусконаладчиком на заводе. Свободное от работы время предпочитает проводить в кругу семьи. Опыт участия в лотереях Алексей на постоянной основе участвует в лотереях. По его словам, зачастую выигрыш ему приносила комбинация из чисел 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором. Но обычно суммы выигрыша были в разы меньше. Свою любимую комбинацию он использовал и при покупке счастливого билета, который принес ему богатство. Любимая комбинация чисел мужчины принесла ему победу Фото: пресс-служба «Столото» Первая реакция на выигрыш Победитель признается, когда увидел сумму выигрыша, впал в ступор. Затем позвонил начальнику и отменил все рабочие вопросы. Потом просто сидел и несколько часов смотрел в телефон, пытался осознать случившееся. «Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!», — отметил Алексей. Пожелания участникам лотерей от победителя «Я не могу найти объяснения, почему мне повезло именно сейчас. Удача — дело случая! Это чистый фарт! Может повезти любому, как и мне. Все зависит от веры в вас самих. Желаю всем участникам лотерей поймать свою удачу за хвост», — приводит слова победителя пресс-служба «Столото». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 23 мая нашли победителя лотереи, выигравшего 607 млн рублей. Им стал слесарь из Магнитогорска Алексей М. Что известно о победителе — в материале URA.RU. Алексей — обычный житель Магнитогорска. После школы он отучился в техникуме на слесаря-ремонтника 6 разряда, после чего пошел работать на комбинат. В настоящее время работает инженером-пусконаладчиком на заводе. Свободное от работы время предпочитает проводить в кругу семьи. Алексей на постоянной основе участвует в лотереях. По его словам, зачастую выигрыш ему приносила комбинация из чисел 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором. Но обычно суммы выигрыша были в разы меньше. Свою любимую комбинацию он использовал и при покупке счастливого билета, который принес ему богатство. Победитель признается, когда увидел сумму выигрыша, впал в ступор. Затем позвонил начальнику и отменил все рабочие вопросы. Потом просто сидел и несколько часов смотрел в телефон, пытался осознать случившееся. «Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!», — отметил Алексей. «Я не могу найти объяснения, почему мне повезло именно сейчас. Удача — дело случая! Это чистый фарт! Может повезти любому, как и мне. Все зависит от веры в вас самих. Желаю всем участникам лотерей поймать свою удачу за хвост», — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».