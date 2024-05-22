22 мая 2024

Что известно о магнитогорце, выигравшем 607 млн рублей в лотерею. Фото

Магнитогорец стал мультимиллионером, выиграв в лотерею
© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Слесарь из Магнитогорска сорвал куш в лотерею Фото:
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Челябинец выиграл 607 млн рублей в лотерею

В Челябинской области 23 мая нашли победителя лотереи, выигравшего 607 млн рублей. Им стал слесарь из Магнитогорска Алексей М. Что известно о победителе — в материале URA.RU.

Новость по теме
В Челябинской области нашли счастливчика, выигравшего 607 млн в лотерею

Личная жизнь мужчины

Алексей — обычный житель Магнитогорска. После школы он отучился в техникуме на слесаря-ремонтника 6 разряда, после чего пошел работать на комбинат. В настоящее время работает инженером-пусконаладчиком на заводе. Свободное от работы время предпочитает проводить в кругу семьи.

Опыт участия в лотереях

Алексей на постоянной основе участвует в лотереях. По его словам, зачастую выигрыш ему приносила комбинация из чисел 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором. Но обычно суммы выигрыша были в разы меньше. Свою любимую комбинацию он использовал и при покупке счастливого билета, который принес ему богатство.

Любимая комбинация чисел мужчины принесла ему победу
Любимая комбинация чисел мужчины принесла ему победу
Фото:

Первая реакция на выигрыш

Победитель признается, когда увидел сумму выигрыша, впал в ступор. Затем позвонил начальнику и отменил все рабочие вопросы. Потом просто сидел и несколько часов смотрел в телефон, пытался осознать случившееся. «Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!», — отметил Алексей.

Пожелания участникам лотерей от победителя

«Я не могу найти объяснения, почему мне повезло именно сейчас. Удача — дело случая! Это чистый фарт! Может повезти любому, как и мне. Все зависит от веры в вас самих. Желаю всем участникам лотерей поймать свою удачу за хвост», — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».

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В Челябинской области 23 мая нашли победителя лотереи, выигравшего 607 млн рублей. Им стал слесарь из Магнитогорска Алексей М. Что известно о победителе — в материале URA.RU. Алексей — обычный житель Магнитогорска. После школы он отучился в техникуме на слесаря-ремонтника 6 разряда, после чего пошел работать на комбинат. В настоящее время работает инженером-пусконаладчиком на заводе. Свободное от работы время предпочитает проводить в кругу семьи. Алексей на постоянной основе участвует в лотереях. По его словам, зачастую выигрыш ему приносила комбинация из чисел 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором. Но обычно суммы выигрыша были в разы меньше. Свою любимую комбинацию он использовал и при покупке счастливого билета, который принес ему богатство. Победитель признается, когда увидел сумму выигрыша, впал в ступор. Затем позвонил начальнику и отменил все рабочие вопросы. Потом просто сидел и несколько часов смотрел в телефон, пытался осознать случившееся. «Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!», — отметил Алексей. «Я не могу найти объяснения, почему мне повезло именно сейчас. Удача — дело случая! Это чистый фарт! Может повезти любому, как и мне. Все зависит от веры в вас самих. Желаю всем участникам лотерей поймать свою удачу за хвост», — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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