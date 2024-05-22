В Челябинской области 23 мая нашли победителя лотереи, выигравшего 607 млн рублей. Им стал слесарь из Магнитогорска Алексей М. Что известно о победителе — в материале URA.RU.
Личная жизнь мужчины
Алексей — обычный житель Магнитогорска. После школы он отучился в техникуме на слесаря-ремонтника 6 разряда, после чего пошел работать на комбинат. В настоящее время работает инженером-пусконаладчиком на заводе. Свободное от работы время предпочитает проводить в кругу семьи.
Опыт участия в лотереях
Алексей на постоянной основе участвует в лотереях. По его словам, зачастую выигрыш ему приносила комбинация из чисел 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором. Но обычно суммы выигрыша были в разы меньше. Свою любимую комбинацию он использовал и при покупке счастливого билета, который принес ему богатство.
Первая реакция на выигрыш
Победитель признается, когда увидел сумму выигрыша, впал в ступор. Затем позвонил начальнику и отменил все рабочие вопросы. Потом просто сидел и несколько часов смотрел в телефон, пытался осознать случившееся. «Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!», — отметил Алексей.
Пожелания участникам лотерей от победителя
«Я не могу найти объяснения, почему мне повезло именно сейчас. Удача — дело случая! Это чистый фарт! Может повезти любому, как и мне. Все зависит от веры в вас самих. Желаю всем участникам лотерей поймать свою удачу за хвост», — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».
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