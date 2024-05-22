В Челябинской области нашли счастливчика, выигравшего 607 млн в лотерею

В Челябинской области объявился победитель лотереи, выигравший 607 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», им стал слесарь-ремонтник Алексей М. из Магнитогорска.
«Я верил, что выиграть многомиллионную сумму в государственные лотереи возможно. Как говорят, надежда умирает последней. Но никогда не догадывался, что я стану новым рекордсменом „Спортлото“», — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».
По словам мужчины, он собирался на работу, когда узнал о выигрыше. Сначала он впал в ступор. Потом срочно позвонил начальнику и отменил все рабочие дела.
«Наверное, часа два сидел и смотрел на экран телефона. Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!», — отмечает победитель.
Мужчина купил выигрышный билет лотереи «4 из 20» 10 мая. Сумма выигрыша составила 607 млн рублей. После выплаты всех налоговых исчислений мужчина получит на руки чуть больше 516 млн рублей.
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