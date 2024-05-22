Свердловчане стали чаще покупать моторные лодки

В Екатеринбурге спрос на моторные лодки и моторы вырос почти на 71%, данными с URA.RU поделились в «Авито Авто». Эксперты сервиса в преддверии летнего сезона проанализировали спрос, предложение и цены на разные виды водных транспортных средств.
«На первом месте по спросу оказались моторные лодки с пробегом, на их долю пришлось 70,7%. Средняя цена лодки составляет 99 813 рублей. На втором месте по спросу — весельные лодки с 20,2%. Их средняя цена — 16 000 рублей. Лидером по доле в предложении оказались весельные лодки с пробегом (+24,5%)», говорится в релизе. На третьем месте оказались катера и яхты, рост спроса на них составил 7,2%. Средняя цена — 850 000 рублей.
Уральцы чаще всего покупают как новые моторные лодки, так и с пробегом. Средняя стоимость новой моторной лодки составляет 107 897 рублей.
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