22 мая 2024

Мэрию Кургана обязали выплатить миллион дочери погибшего в пожаре в Смолино

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В Кургане мэрия должна выплатить миллион дочери погибшего в пожаре в Смолино Фото:
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Курганский городской обязал мэрию выплатить местной жительнице пособие в размере 1 млн рублей в связи с гибелью ее отца в масштабном пожаре в микрорайоне Смолино. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Прокурор города обратился в Курганский городской суд с исковым заявлением в интересах дочери погибшего к администрации города», — указано в сообщении. Суд согласился с тем, что женщина имеет право получить пособие как член погибшего в результате ЧС.

Ранее администрация города Кургана отказала дочери погибшего в выдаче пособия, что стало основанием для обращения прокурора в суд. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Масштабный пожар в микрорайоне Смолино произошел 7 мая 2023 года. В этот день на территории Кургана из-за пожаров погибли 11 человек.

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Курганский городской обязал мэрию выплатить местной жительнице пособие в размере 1 млн рублей в связи с гибелью ее отца в масштабном пожаре в микрорайоне Смолино. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Прокурор города обратился в Курганский городской суд с исковым заявлением в интересах дочери погибшего к администрации города», — указано в сообщении. Суд согласился с тем, что женщина имеет право получить пособие как член погибшего в результате ЧС. Ранее администрация города Кургана отказала дочери погибшего в выдаче пособия, что стало основанием для обращения прокурора в суд. Судебное решение пока не вступило в законную силу. Масштабный пожар в микрорайоне Смолино произошел 7 мая 2023 года. В этот день на территории Кургана из-за пожаров погибли 11 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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