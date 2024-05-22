Мэрию Кургана обязали выплатить миллион дочери погибшего в пожаре в Смолино

Курганский городской обязал мэрию выплатить местной жительнице пособие в размере 1 млн рублей в связи с гибелью ее отца в масштабном пожаре в микрорайоне Смолино. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.
«Прокурор города обратился в Курганский городской суд с исковым заявлением в интересах дочери погибшего к администрации города», — указано в сообщении. Суд согласился с тем, что женщина имеет право получить пособие как член погибшего в результате ЧС.
Ранее администрация города Кургана отказала дочери погибшего в выдаче пособия, что стало основанием для обращения прокурора в суд. Судебное решение пока не вступило в законную силу.
Масштабный пожар в микрорайоне Смолино произошел 7 мая 2023 года. В этот день на территории Кургана из-за пожаров погибли 11 человек.
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Курганский городской обязал мэрию выплатить местной жительнице пособие в размере 1 млн рублей в связи с гибелью ее отца в масштабном пожаре в микрорайоне Смолино. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Прокурор города обратился в Курганский городской суд с исковым заявлением в интересах дочери погибшего к администрации города», — указано в сообщении. Суд согласился с тем, что женщина имеет право получить пособие как член погибшего в результате ЧС. Ранее администрация города Кургана отказала дочери погибшего в выдаче пособия, что стало основанием для обращения прокурора в суд. Судебное решение пока не вступило в законную силу. Масштабный пожар в микрорайоне Смолино произошел 7 мая 2023 года. В этот день на территории Кургана из-за пожаров погибли 11 человек.