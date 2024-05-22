22 мая 2024

Челябинские силовики начали спецмероприятия перед выпускными и последним звонком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний звонок. Выпускники в городе. Екатеринбург, последний звонок, лето, выпускники, весна
Начинаются спецмероприятия по обеспечению безопасности школьных выпускных и последних звонков Фото:

В Челябинской области полиция начинает спецмероприятия по обеспечению безопасности школьных выпускных и последних звонков. Соответствующие указания отдал на оперативном штабе по профилактике правонарушений начальник полицейского главка, генерал-лейтенанта Михаил Скоков, сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе ведомства.

«В последней декаде мая, а также на протяжении июня — июля в Челябинской области пройдут последние звонки и выпускные. Для обеспечения безопасности южноуральцев места проведения экзаменов, торжественных линеек и выпускных вечеров будут комиссионно обследованы с применением технических средств и служебных собак. В каждом учебном заведении и в местах празднования будут дежурить сотрудники ОВД, будут действовать контрольно-пропускной и досмотровый режимы», — сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

В дни проведения мероприятий с личным составом ОВД будут проведены дополнительные инструктажи. Сотрудники ГИБДД будут дежурить вблизи образовательных учреждений и мест празднования. Также будет ограничен проезд автотранспорта к местам массового пребывания людей. Маршруты патрулирования наружных служб полиции и Росгвардии также приблизят к этим адресам для оперативного реагирования. В местах возможного отдыха выпускников — в парках, скверах и на прилегающих к водоемам территориях будут дежурить дополнительные наряды полиции с частными охранными предприятиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области полиция начинает спецмероприятия по обеспечению безопасности школьных выпускных и последних звонков. Соответствующие указания отдал на оперативном штабе по профилактике правонарушений начальник полицейского главка, генерал-лейтенанта Михаил Скоков, сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе ведомства. «В последней декаде мая, а также на протяжении июня — июля в Челябинской области пройдут последние звонки и выпускные. Для обеспечения безопасности южноуральцев места проведения экзаменов, торжественных линеек и выпускных вечеров будут комиссионно обследованы с применением технических средств и служебных собак. В каждом учебном заведении и в местах празднования будут дежурить сотрудники ОВД, будут действовать контрольно-пропускной и досмотровый режимы», — сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области. В дни проведения мероприятий с личным составом ОВД будут проведены дополнительные инструктажи. Сотрудники ГИБДД будут дежурить вблизи образовательных учреждений и мест празднования. Также будет ограничен проезд автотранспорта к местам массового пребывания людей. Маршруты патрулирования наружных служб полиции и Росгвардии также приблизят к этим адресам для оперативного реагирования. В местах возможного отдыха выпускников — в парках, скверах и на прилегающих к водоемам территориях будут дежурить дополнительные наряды полиции с частными охранными предприятиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...