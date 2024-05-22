Челябинские силовики начали спецмероприятия перед выпускными и последним звонком

В Челябинской области полиция начинает спецмероприятия по обеспечению безопасности школьных выпускных и последних звонков. Соответствующие указания отдал на оперативном штабе по профилактике правонарушений начальник полицейского главка, генерал-лейтенанта Михаил Скоков, сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе ведомства.
«В последней декаде мая, а также на протяжении июня — июля в Челябинской области пройдут последние звонки и выпускные. Для обеспечения безопасности южноуральцев места проведения экзаменов, торжественных линеек и выпускных вечеров будут комиссионно обследованы с применением технических средств и служебных собак. В каждом учебном заведении и в местах празднования будут дежурить сотрудники ОВД, будут действовать контрольно-пропускной и досмотровый режимы», — сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.
В дни проведения мероприятий с личным составом ОВД будут проведены дополнительные инструктажи. Сотрудники ГИБДД будут дежурить вблизи образовательных учреждений и мест празднования. Также будет ограничен проезд автотранспорта к местам массового пребывания людей. Маршруты патрулирования наружных служб полиции и Росгвардии также приблизят к этим адресам для оперативного реагирования. В местах возможного отдыха выпускников — в парках, скверах и на прилегающих к водоемам территориях будут дежурить дополнительные наряды полиции с частными охранными предприятиями.
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