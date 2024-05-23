В Кремле впервые высказались о «чистках» в Минобороны

Песков: аресты генералов МО не являются кампанией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией — это последовательная работа Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Аресты генералов в Минобороны РФ не являются кампанией. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания», — сказал Песков, отвечая на вопрос об аресте генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что это составная часть деятельности правоохранительных органов и ни о какой кампании речь не идет.

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Аресты генералов в Минобороны РФ не являются кампанией. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания», — сказал Песков, отвечая на вопрос об аресте генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что это составная часть деятельности правоохранительных органов и ни о какой кампании речь не идет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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