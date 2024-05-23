Политика В Кремле впервые высказались о «чистках» в Минобороны Песков: аресты генералов МО не являются кампанией 23 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией — это последовательная работа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Аресты генералов в Минобороны РФ не являются кампанией. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания», — сказал Песков, отвечая на вопрос об аресте генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что это составная часть деятельности правоохранительных органов и ни о какой кампании речь не идет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аресты генералов в Минобороны РФ не являются кампанией. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания», — сказал Песков, отвечая на вопрос об аресте генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что это составная часть деятельности правоохранительных органов и ни о какой кампании речь не идет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям