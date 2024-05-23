В Кремле впервые высказались о «чистках» в Минобороны

Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией — это последовательная работа
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Аресты генералов в Минобороны РФ не являются кампанией. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания», — сказал Песков, отвечая на вопрос об аресте генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что это составная часть деятельности правоохранительных органов и ни о какой кампании речь не идет.
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