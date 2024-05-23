Сестру погибшего Далера Бобиева доставили в военный суд. Фото

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Судья запретил журналистам фотографировать сестру Бобиева Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Старшую сводную сестру Далера Бобиева, погибшего в семье опекуна, Дашу доставили в Екатеринбургский гарнизонный суд. Она выступит в качестве свидетеля, передает журналист URA.RU из зала суда.

«Судья запретил съемку несовершеннолетней. Даша прошла в зал суда, накрыв голову капюшоном. Ее сопровождала сотрудница соцслужбы», — отметил корреспондент агентства.

Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.

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Старшую сводную сестру Далера Бобиева, погибшего в семье опекуна, Дашу доставили в Екатеринбургский гарнизонный суд. Она выступит в качестве свидетеля, передает журналист URA.RU из зала суда. «Судья запретил съемку несовершеннолетней. Даша прошла в зал суда, накрыв голову капюшоном. Ее сопровождала сотрудница соцслужбы», — отметил корреспондент агентства. Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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