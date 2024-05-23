Сестру погибшего Далера Бобиева доставили в военный суд. Фото

23 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Судья запретил журналистам фотографировать сестру Бобиева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Старшую сводную сестру Далера Бобиева, погибшего в семье опекуна, Дашу доставили в Екатеринбургский гарнизонный суд. Она выступит в качестве свидетеля, передает журналист URA.RU из зала суда. «Судья запретил съемку несовершеннолетней. Даша прошла в зал суда, накрыв голову капюшоном. Ее сопровождала сотрудница соцслужбы», — отметил корреспондент агентства. Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старшую сводную сестру Далера Бобиева, погибшего в семье опекуна, Дашу доставили в Екатеринбургский гарнизонный суд. Она выступит в качестве свидетеля, передает журналист URA.RU из зала суда. «Судья запретил съемку несовершеннолетней. Даша прошла в зал суда, накрыв голову капюшоном. Ее сопровождала сотрудница соцслужбы», — отметил корреспондент агентства. Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.