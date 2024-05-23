ВС РФ освободили Андреевку в ДНР

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ВС РФ освободили Андреевку и ударили по живой силе ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила Андреевку в ДНР. В результате активных действий военные также нанесли поражение технике и живой силе ВСУ в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю», — передает ведомство. Также ВС РФ поразили живую силу и боевую технику противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Константиновка и Раздоловка.

Ранее в ДНР российская армия освободила Клещеевку. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военным Украины около Георгиевки, Константиновки и Острого.

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Российская армия освободила Андреевку в ДНР. В результате активных действий военные также нанесли поражение технике и живой силе ВСУ в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю», — передает ведомство. Также ВС РФ поразили живую силу и боевую технику противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Константиновка и Раздоловка. Ранее в ДНР российская армия освободила Клещеевку. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военным Украины около Георгиевки, Константиновки и Острого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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