ВС РФ освободили Андреевку в ДНР

23 мая 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Андреевку и ударили по живой силе ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия освободила Андреевку в ДНР. В результате активных действий военные также нанесли поражение технике и живой силе ВСУ в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю», — передает ведомство . Также ВС РФ поразили живую силу и боевую технику противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Константиновка и Раздоловка. Ранее в ДНР российская армия освободила Клещеевку. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военным Украины около Георгиевки, Константиновки и Острого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия освободила Андреевку в ДНР. В результате активных действий военные также нанесли поражение технике и живой силе ВСУ в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю», — передает ведомство. Также ВС РФ поразили живую силу и боевую технику противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Константиновка и Раздоловка. Ранее в ДНР российская армия освободила Клещеевку. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военным Украины около Георгиевки, Константиновки и Острого.