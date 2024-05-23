ВС РФ освободили Андреевку в ДНР

Российская армия освободила Андреевку в ДНР. В результате активных действий военные также нанесли поражение технике и живой силе ВСУ в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю», — передает ведомство. Также ВС РФ поразили живую силу и боевую технику противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Константиновка и Раздоловка.
Ранее в ДНР российская армия освободила Клещеевку. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военным Украины около Георгиевки, Константиновки и Острого.
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Российская армия освободила Андреевку в ДНР. В результате активных действий военные также нанесли поражение технике и живой силе ВСУ в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю», — передает ведомство. Также ВС РФ поразили живую силу и боевую технику противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Константиновка и Раздоловка. Ранее в ДНР российская армия освободила Клещеевку. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военным Украины около Георгиевки, Константиновки и Острого.