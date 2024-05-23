В Перми умерла молодая учительница химии

Педагог преподавала химию
В Перми в школе № 82 умерла учительница химии. Трагедия случилась в школе.
«Читатели сообщают, что сегодня в пермской школе №82 умерла молодая учительница химии. По предварительной информации, у нее остановилось сердце», — сообщает telegram-канал «Пермское чтиво».
Пользователи соцсетей отмечают, что звали педагога Наталья Викторовна. До школы корреспонденту URA.RU дозвониться не удалось.
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