В Перми умерла молодая учительница химии

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Педагог преподавала химию
Педагог преподавала химию Фото:

В Перми в школе № 82 умерла учительница химии. Трагедия случилась в школе.

«Читатели сообщают, что сегодня в пермской школе №82 умерла молодая учительница химии. По предварительной информации, у нее остановилось сердце», — сообщает telegram-канал «Пермское чтиво».

Пользователи соцсетей отмечают, что звали педагога Наталья Викторовна. До школы корреспонденту URA.RU дозвониться не удалось.

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В Перми в школе № 82 умерла учительница химии. Трагедия случилась в школе. «Читатели сообщают, что сегодня в пермской школе №82 умерла молодая учительница химии. По предварительной информации, у нее остановилось сердце», — сообщает telegram-канал «Пермское чтиво». Пользователи соцсетей отмечают, что звали педагога Наталья Викторовна. До школы корреспонденту URA.RU дозвониться не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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