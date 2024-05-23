Названа причина пожара в хостеле под Москвой, где сгорели восемь человек

Причиной пожара в хостеле в Подмосковье стал неисправный обогреватель

23 мая 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

В пожаре в подмосковном хостеле погибло восемь человек Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Причиной пожара в подмосковном СНТ «Снегирь» в Истринском районе, где погибло восемь человек, стал неисправный обогреватель. Об этом сообщили в оперативных службах. «Неисправный обогреватель стал причиной пожара в хостеле в Подмосковье», — заявили в оперативники. Их слова передает ТАСС. Среди погибших насчитывается уже восемь человек, пишет telegram-канал Shot. По предварительной информации, все они являлись сотрудниками склада Ozon. В компании подтвердили, что погибшие в пожаре вахтовики работали на их складе. Пожар в хостеле произошел в четыре утра. На тот момент было известно о шести погибших, позже их число увеличилось до семи человек. Также двое пострадавших были госпитализированы. Изначально пожарные приняли здание за частный дом, но потом выяснилось, что оно сдавалось под хостел. Площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной пожара в подмосковном СНТ «Снегирь» в Истринском районе, где погибло восемь человек, стал неисправный обогреватель. Об этом сообщили в оперативных службах. «Неисправный обогреватель стал причиной пожара в хостеле в Подмосковье», — заявили в оперативники. Их слова передает ТАСС. Среди погибших насчитывается уже восемь человек, пишет telegram-канал Shot. По предварительной информации, все они являлись сотрудниками склада Ozon. В компании подтвердили, что погибшие в пожаре вахтовики работали на их складе. Пожар в хостеле произошел в четыре утра. На тот момент было известно о шести погибших, позже их число увеличилось до семи человек. Также двое пострадавших были госпитализированы. Изначально пожарные приняли здание за частный дом, но потом выяснилось, что оно сдавалось под хостел. Площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров.