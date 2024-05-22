22 мая 2024

Самый южный город в ЯНАО завалило снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь сменил снег в городе
Дождь сменил снег в городе Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 23 мая идет затяжной снегопад. Об этом сообщают в городских пабликах в социальных сетях.

«Грустная грусть 23 мая в Ноябрьске. Снег и холод, а хочется тепла и солнышка, и зеленых листиков. По прогнозам ноябрянам не стоит ждать высоких плюсовых температур до конца весны… Лето, где ты?» — шутит пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем прогнозе погоды. В двадцатых числах мая прогнозировались осадки в виде дождя. 

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В Ноябрьске (ЯНАО) 23 мая идет затяжной снегопад. Об этом сообщают в городских пабликах в социальных сетях. «Грустная грусть 23 мая в Ноябрьске. Снег и холод, а хочется тепла и солнышка, и зеленых листиков. По прогнозам ноябрянам не стоит ждать высоких плюсовых температур до конца весны… Лето, где ты?» — шутит пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем прогнозе погоды. В двадцатых числах мая прогнозировались осадки в виде дождя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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