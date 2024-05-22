Дождь сменил снег в городе
В Ноябрьске (ЯНАО) 23 мая идет затяжной снегопад. Об этом сообщают в городских пабликах в социальных сетях.
«Грустная грусть 23 мая в Ноябрьске. Снег и холод, а хочется тепла и солнышка, и зеленых листиков. По прогнозам ноябрянам не стоит ждать высоких плюсовых температур до конца весны… Лето, где ты?» — шутит пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем прогнозе погоды. В двадцатых числах мая прогнозировались осадки в виде дождя.
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