Главному борцу с коррупцией в Свердловской области передали деньги и шампанское

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Мера пресечения Андрею Дьякову. Екатеринбург
Заседание по Андрею Дьякову проходит в Ленинском районном суде Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

В уголовном деле в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД — полковника Андрея Дьякова — фигурирует некий человек, который передал ему деньги и шампанское. Об этом стало известно на заседании в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где Дьякову определят меру пресечения.

«Предположительно, этот человек — [директор „ТТК-Екатеринбург“ Алексей] Шахмаев. С ним была очная ставка», — передает версию следствия корреспондент URA.RU.

На этом же заседании выяснилось, что Дьякову вменяют мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили еще в декабре 2023-го. Силовики нагрянули к Дьякову утром 21 мая.

Шахмаев — предполагаемый сообщник экс-невестки первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Их, а также Василия Петрова (ООО «Шудья») подозревают в обмане государства на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Они якобы предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволяло получать огромные вычеты.

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В уголовном деле в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД — полковника Андрея Дьякова — фигурирует некий человек, который передал ему деньги и шампанское. Об этом стало известно на заседании в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где Дьякову определят меру пресечения. «Предположительно, этот человек — [директор „ТТК-Екатеринбург“ Алексей] Шахмаев. С ним была очная ставка», — передает версию следствия корреспондент URA.RU. На этом же заседании выяснилось, что Дьякову вменяют мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили еще в декабре 2023-го. Силовики нагрянули к Дьякову утром 21 мая. Шахмаев — предполагаемый сообщник экс-невестки первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Их, а также Василия Петрова (ООО «Шудья») подозревают в обмане государства на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Они якобы предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволяло получать огромные вычеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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