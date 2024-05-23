Главному борцу с коррупцией в Свердловской области передали деньги и шампанское

Заседание по Андрею Дьякову проходит в Ленинском районном суде Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

В уголовном деле в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД — полковника Андрея Дьякова — фигурирует некий человек, который передал ему деньги и шампанское. Об этом стало известно на заседании в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где Дьякову определят меру пресечения.

«Предположительно, этот человек — [директор „ТТК-Екатеринбург“ Алексей] Шахмаев. С ним была очная ставка», — передает версию следствия корреспондент URA.RU.

На этом же заседании выяснилось, что Дьякову вменяют мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили еще в декабре 2023-го. Силовики нагрянули к Дьякову утром 21 мая.

Шахмаев — предполагаемый сообщник экс-невестки первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Их, а также Василия Петрова (ООО «Шудья») подозревают в обмане государства на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Они якобы предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволяло получать огромные вычеты.