Вместе с бывшей невесткой Чернецкого задержали еще двоих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Анастасия Чернецкая находится под стражей (архивное фото) Фото:

Вместе с бывшей невесткой вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасией силовики задержали финансового директора АО «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и некоего Петрова. Следователи считают, что группа получала огромные налоговые вычеты, пояснил осведомленный источник.

«По версии обвинения, Чернецкая, Петров, Шахмаев умышленно подали налоговую декларацию с ложными сведениями и получили налоговые вычеты на огромные суммы — суммарно около 500 млн рублей. Для этого использовали фиктивные документы от подконтрольных организаций, которые не вели хоздеятельность», — пишет Е1.ru, ссылаясь на собственный источник. Чернецкая является генеральным директором рекламного агентства ООО «Сиба».

Новость по теме
Что известно об арестованной экс-невестке Чернецкого

Чернецкую задержали после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По данным URA.RU, тогда силовики работали и в офисе АО «ТТК-Екатеринбург», которое фигурирует в уголовном деле. «ТТК по документам поставила огромное количество труб в Казахстан и получила колоссальный налоговый вычет, а по факту это было лишь на бумаге», — добавил агентству другой инсайдер.

Собеседники URA.RU, знакомые с Чернецкой, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Сейчас Анастасия находится в челябинском СИЗО-7.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вместе с бывшей невесткой вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасией силовики задержали финансового директора АО «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и некоего Петрова. Следователи считают, что группа получала огромные налоговые вычеты, пояснил осведомленный источник. «По версии обвинения, Чернецкая, Петров, Шахмаев умышленно подали налоговую декларацию с ложными сведениями и получили налоговые вычеты на огромные суммы — суммарно около 500 млн рублей. Для этого использовали фиктивные документы от подконтрольных организаций, которые не вели хоздеятельность», — пишет Е1.ru, ссылаясь на собственный источник. Чернецкая является генеральным директором рекламного агентства ООО «Сиба». Чернецкую задержали после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По данным URA.RU, тогда силовики работали и в офисе АО «ТТК-Екатеринбург», которое фигурирует в уголовном деле. «ТТК по документам поставила огромное количество труб в Казахстан и получила колоссальный налоговый вычет, а по факту это было лишь на бумаге», — добавил агентству другой инсайдер. Собеседники URA.RU, знакомые с Чернецкой, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Сейчас Анастасия находится в челябинском СИЗО-7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...