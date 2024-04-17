Вместе с бывшей невесткой Чернецкого задержали еще двоих

Вместе с бывшей невесткой вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасией силовики задержали финансового директора АО «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и некоего Петрова. Следователи считают, что группа получала огромные налоговые вычеты, пояснил осведомленный источник.
«По версии обвинения, Чернецкая, Петров, Шахмаев умышленно подали налоговую декларацию с ложными сведениями и получили налоговые вычеты на огромные суммы — суммарно около 500 млн рублей. Для этого использовали фиктивные документы от подконтрольных организаций, которые не вели хоздеятельность», — пишет Е1.ru, ссылаясь на собственный источник. Чернецкая является генеральным директором рекламного агентства ООО «Сиба».
Чернецкую задержали после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По данным URA.RU, тогда силовики работали и в офисе АО «ТТК-Екатеринбург», которое фигурирует в уголовном деле. «ТТК по документам поставила огромное количество труб в Казахстан и получила колоссальный налоговый вычет, а по факту это было лишь на бумаге», — добавил агентству другой инсайдер.
Собеседники URA.RU, знакомые с Чернецкой, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Сейчас Анастасия находится в челябинском СИЗО-7.
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