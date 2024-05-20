Задержание главного свердловского борца с коррупцией связано с делом Чернецкой

21 мая 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Официально информация о задержании полковника пока не подтверждена Фото: Сергей Русанов © URA.RU Возможное задержание начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова может быть связано с недавними обысками в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park и делом экс-невестки вице-спикера свердловского заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Об этом URA.RU сообщил источник. «По слухам, задержания могут быть связаны с недавними обысками в бизнес-центре Clever Park, после которых задержали Анастасию Чернецкую», — рассказал собеседник агентства. По данным второго инсайдера, делом Дьякова могут заниматься силовики из Москвы. О том, что статусного полицейского могли задержать, URA.RU сообщило ранее. Официальных подтверждений пока нет. В областном СУ СКР пояснили, что не владеют информацией. Такой же ответ последовал от свердловского УФСБ. Обыски в Clever Park прошли в марте. После них были задержаны Чернецкая, директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможное задержание начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова может быть связано с недавними обысками в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park и делом экс-невестки вице-спикера свердловского заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Об этом URA.RU сообщил источник. «По слухам, задержания могут быть связаны с недавними обысками в бизнес-центре Clever Park, после которых задержали Анастасию Чернецкую», — рассказал собеседник агентства. По данным второго инсайдера, делом Дьякова могут заниматься силовики из Москвы. О том, что статусного полицейского могли задержать, URA.RU сообщило ранее. Официальных подтверждений пока нет. В областном СУ СКР пояснили, что не владеют информацией. Такой же ответ последовал от свердловского УФСБ. Обыски в Clever Park прошли в марте. После них были задержаны Чернецкая, директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.