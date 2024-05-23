Вблизи Елабуги сбит беспилотник ВСУ. Видео

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Беспилотники атаковали Татарстан Фото:

Беспилотник ВСУ сбит вблизи Елабуги в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева.

По словам градоначальника, беспилотник сбит в Елабужском районе. Разрушений на земле нет.

По данным Mash, одновременно над Нижнекамском был сбит БПЛА, переделанный из легкомоторного самолета А-22 «Летучая лисица». Ранее аналогичным беспилотником было атаковано общежитие на территории предприятия в Елабуге.

В двух городах Татарстана в настоящее время временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон.

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Беспилотник ВСУ сбит вблизи Елабуги в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева. По словам градоначальника, беспилотник сбит в Елабужском районе. Разрушений на земле нет. По данным Mash, одновременно над Нижнекамском был сбит БПЛА, переделанный из легкомоторного самолета А-22 «Летучая лисица». Ранее аналогичным беспилотником было атаковано общежитие на территории предприятия в Елабуге. В двух городах Татарстана в настоящее время временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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