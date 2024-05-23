Происшествия Вблизи Елабуги сбит беспилотник ВСУ. Видео 23 мая 2024 в 16:20 Размер текста - 17 + Беспилотники атаковали Татарстан Фото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder Беспилотник ВСУ сбит вблизи Елабуги в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева. По словам градоначальника, беспилотник сбит в Елабужском районе. Разрушений на земле нет. По данным Mash, одновременно над Нижнекамском был сбит БПЛА, переделанный из легкомоторного самолета А-22 «Летучая лисица». Ранее аналогичным беспилотником было атаковано общежитие на территории предприятия в Елабуге. В двух городах Татарстана в настоящее время временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Беспилотник ВСУ сбит вблизи Елабуги в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева. По словам градоначальника, беспилотник сбит в Елабужском районе. Разрушений на земле нет. По данным Mash, одновременно над Нижнекамском был сбит БПЛА, переделанный из легкомоторного самолета А-22 «Летучая лисица». Ранее аналогичным беспилотником было атаковано общежитие на территории предприятия в Елабуге. В двух городах Татарстана в настоящее время временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям