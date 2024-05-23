Беспилотник ВСУ сбит вблизи Елабуги в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева.
По словам градоначальника, беспилотник сбит в Елабужском районе. Разрушений на земле нет.
По данным Mash, одновременно над Нижнекамском был сбит БПЛА, переделанный из легкомоторного самолета А-22 «Летучая лисица». Ранее аналогичным беспилотником было атаковано общежитие на территории предприятия в Елабуге.
В двух городах Татарстана в настоящее время временно не работают аэропорты. Ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников. Также идет эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Ранее был сбит один дрон над селом Верхний Услон.
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