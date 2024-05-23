Общество Замначальника ГУФСИН Подмосковья арестован за взятки. Фото 23 мая 2024 в 16:52 Размер текста - 17 + Владимир Талаев арестован на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под стражу заключен заместитель начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимир Талаев по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы. «Талаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. До 20 июля», — передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Талаеву также предъявлено обвинение. Следствие считает, что вместе с другими фигурантами получил деньги от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов. Заместитель начальника ГУ ФСИН обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее Следственный комитет России просил его арестовать. Заместитель начальника УФСИН России по Московской области отправлен в СИЗО telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под стражу заключен заместитель начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимир Талаев по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы. «Талаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. До 20 июля», — передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Талаеву также предъявлено обвинение. Следствие считает, что вместе с другими фигурантами получил деньги от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов. Заместитель начальника ГУ ФСИН обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее Следственный комитет России просил его арестовать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям