Замначальника ГУФСИН Подмосковья арестован за взятки. Фото

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Владимир Талаев арестован на два месяца Фото:

Под стражу заключен заместитель начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимир Талаев по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Талаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. До 20 июля», — передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Талаеву также предъявлено обвинение. Следствие считает, что вместе с другими фигурантами получил деньги от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов.

Заместитель начальника ГУ ФСИН обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее Следственный комитет России просил его арестовать.

Заместитель начальника УФСИН России по Московской области отправлен в СИЗО
Заместитель начальника УФСИН России по Московской области отправлен в СИЗО
Фото:

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Под стражу заключен заместитель начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимир Талаев по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы. «Талаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. До 20 июля», — передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Талаеву также предъявлено обвинение. Следствие считает, что вместе с другими фигурантами получил деньги от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов. Заместитель начальника ГУ ФСИН обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее Следственный комитет России просил его арестовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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