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Под стражу заключен заместитель начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимир Талаев по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы. «Талаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. До 20 июля», — передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Талаеву также предъявлено обвинение. Следствие считает, что вместе с другими фигурантами получил деньги от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов. Заместитель начальника ГУ ФСИН обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее Следственный комитет России просил его арестовать.