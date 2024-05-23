Талаеву грозит до 12 лет лишения свободы за взятку
Следственный комитет просит арестовать замначальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева по делу о взятке. Об этом говорится в картотеке суда.
«По подозрению в получении взятки задержан замначальника УФСИН по Московской области Талаев, СК требует ареста», — передает РИА Новости информацию из суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Талаев занимался закупками продуктов питания и различного материла для личного состава.
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