Замначальнику УФСИН по Московской области грозит арест из-за взятки. Скрин

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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, арест, тюрьма, замок, суд, клетка, лишение свободы, задержание
Талаеву грозит до 12 лет лишения свободы за взятку Фото:

Следственный комитет просит арестовать замначальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева по делу о взятке. Об этом говорится в картотеке суда.

«По подозрению в получении взятки задержан замначальника УФСИН по Московской области Талаев, СК требует ареста», — передает РИА Новости информацию из суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Талаев занимался закупками продуктов питания и различного материла для личного состава.

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Следственный комитет просит арестовать замначальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева по делу о взятке. Об этом говорится в картотеке суда. «По подозрению в получении взятки задержан замначальника УФСИН по Московской области Талаев, СК требует ареста», — передает РИА Новости информацию из суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Талаев занимался закупками продуктов питания и различного материла для личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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