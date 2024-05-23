Замначальнику УФСИН по Московской области грозит арест из-за взятки. Скрин

23 мая 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Талаеву грозит до 12 лет лишения свободы за взятку Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет просит арестовать замначальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева по делу о взятке. Об этом говорится в картотеке суда. «По подозрению в получении взятки задержан замначальника УФСИН по Московской области Талаев, СК требует ареста», — передает РИА Новости информацию из суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Талаев занимался закупками продуктов питания и различного материла для личного состава. Картотека суда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет просит арестовать замначальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева по делу о взятке. Об этом говорится в картотеке суда. «По подозрению в получении взятки задержан замначальника УФСИН по Московской области Талаев, СК требует ареста», — передает РИА Новости информацию из суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Талаев занимался закупками продуктов питания и различного материла для личного состава.