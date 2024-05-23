По итогам встречи Путина и короля Бахрейна подписано семь документов

23 мая 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Путин и Аль Халиф подписали документ о проведении в РФ Дней культуры Бахрейна в 2024 году Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халиф по итогам встречи в Москве подписали семь документов. В частности, был подписан документ о программе сотрудничества государств по проведению в РФ в 2024 году Дней культуры Бахрейна. «Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерств культуры на 2024-27 годы», — стало известно из встречи Путина и Аль Халифы. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия-24». Новость по теме Путин и король Бахрейна обсудили проблемы на Ближнем Востоке: главные заявления Дополнительно был подписан меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита. Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве двух стран в сфере фармацевтической и медицинской промышленности и о взаимопонимании Минздравов РФ и Бахрейна. В Кремле состоялись переговоры Путина и Аль Халифы, они завершились успешно. В ближайшее время ожидается церемония подписания документов, свидетельствующих о результатах встречи на высшем уровне. Общение лидеров стран длилось около двух часов и проходило в разных форматах, включая официальный завтрак с участием делегаций обеих стран. В переговорах участвовали высокопоставленные члены правительства России, включая министров и заместителей главы администрации. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр здравоохранения Максим Решетников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков. К встрече также присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, на переговорах присутствовали представители крупного бизнеса. В том числе глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава ВТБ Андрей Костин и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халиф по итогам встречи в Москве подписали семь документов. В частности, был подписан документ о программе сотрудничества государств по проведению в РФ в 2024 году Дней культуры Бахрейна. «Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества по линии министерств культуры на 2024-27 годы», — стало известно из встречи Путина и Аль Халифы. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия-24». Дополнительно был подписан меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита. Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве двух стран в сфере фармацевтической и медицинской промышленности и о взаимопонимании Минздравов РФ и Бахрейна. В Кремле состоялись переговоры Путина и Аль Халифы, они завершились успешно. В ближайшее время ожидается церемония подписания документов, свидетельствующих о результатах встречи на высшем уровне. Общение лидеров стран длилось около двух часов и проходило в разных форматах, включая официальный завтрак с участием делегаций обеих стран. В переговорах участвовали высокопоставленные члены правительства России, включая министров и заместителей главы администрации. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр здравоохранения Максим Решетников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков. К встрече также присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, на переговорах присутствовали представители крупного бизнеса. В том числе глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава ВТБ Андрей Костин и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.