Путин и король Бахрейна обсудили проблемы на Ближнем Востоке: главные заявления

Путин провел встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой

23 мая 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в узком составе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, который накануне прибыл в Россию с официальным визитом. Российский лидер предложил обсудить королю несколько тем, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт. URA.RU собрало главные заявления двух лидеров. Владимир Путин О российско-бахрейнских отношениях Президент Путин поприветствовал короля Бахрейна. Он напомнил, что последняя их встреча состоялась в 2016 году, но «контакты были все время». В том числе он вспомнил телефонный разговор, который состоялся в марте. «В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас очень хорошие контакты по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», — подчеркнул Путин. О торговых связях По словам Путина, уровень торговых связей между Россией и Бахрейном пока носят «символический характер», но тенденции хорошие. Более благоприятная ситуация, как отметил президент, наблюдается в инвестиционном взаимодействии. Так, например, осуществляется около 30 крупных проектов, с общим объемом пакета в 500 млн долларов. О культурных связях Путин отметил положительные моменты во взаимоотношении в области культуры. Он отметил, что в текущем году будут проведены Дни Бахрейна в России. В следующем году, согласно договоренности, будут проведены «Русские сезоны» в арабской стране. Также развиваются другие гуманитарные контакты в сфере образования, науки. О ситуации на Ближнем Востоке Владимир Путин попросил Хамада бен Иса Аль Халифа рассказать, как неделю назад, прошло заседание Лиги арабских государств, где Бахрейн является председателем. «И конечно, было бы очень интересно узнать Ваше мнение и о ситуации на Ближнем Востоке, и о том, как шло обсуждение этих проблем», — спросил Путин. Хамад бен Иса Аль Халиф О России «Я считаю, что этот день один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами. Спасибо большое за приглашение и радушный прием. Мы действительно были в Москве очень давно в этом, в этом прекрасном городе, и мы очень соскучились. Поэтому рады находиться с визитом и встречаться с нашими друзьями. И, конечно, развитие нашего сотрудничества в различных сферах в двустороннем формате», — сказал король Бахрейна. О друзьях Путина «Ваши друзья, арабские друзья, передают вам наилучшие пожелания. Они высоко ценят роль России в том, что касается справедливого решения арабских проблем», — подчеркнул Хамад бен Иса Аль Халиф. О победе Путина на выборах президента России Король Бахрейна поздравил российского лидера с победой на выборах. Он подчеркнул, что это свидетельство мудрой политики. Избрание Владимира Путина, по словам монарха, положительно влияет не только на ситуацию в России, но во всем арабском мире. О мирной конференции по Ближнему Востоку Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что среди арабских стран есть полное согласие о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы. РФ, по его словам, является первой страной, к которой обратились с такой инициативой, поскольку «Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене». О Секторе Газа «Это болезненная тема, и мы хотим прекращения войны в этой части земного шара. С целью спасения жизней мирных жителей, много людей, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за этого конфликта. Это страна имеет всего лишь 40 км в длину и 12 км — в ширину. На этой земле ютятся женщины, дети, и их обстреливают. Мы говорим о мирных, невинных людях», — подчеркнул он. Хамад бен Иса Аль Халиф добавил, что палестино-израильские разногласия носят исторический характер. «Позиция арабских стран в ходе саммита ЛАГ практически впервые отличалось единодушием. Это нас и лично меня радует, поскольку это ответственность всего арабского мира и ответственность решать серьезные проблемы», — добавил король. Об отношениях с Ираном Он выразил надежду, что между всеми странами в регионе будут хорошие отношения, в том числе с Ираном, поскольку «раньше были проблемы», которых сейчас практически нет. По словам короля Бахрейна, у страны нет никаких причин откладывать нормализацию и улучшение отношений, в частности с Ираном. «У нас есть история отношений, раньше были взаимные визиты. Поэтому развитие, торговля и уровень жизни будет положительным фактом, если это осуществится», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, который накануне прибыл в Россию с официальным визитом. Российский лидер предложил обсудить королю несколько тем, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт. URA.RU собрало главные заявления двух лидеров. Президент Путин поприветствовал короля Бахрейна. Он напомнил, что последняя их встреча состоялась в 2016 году, но «контакты были все время». В том числе он вспомнил телефонный разговор, который состоялся в марте. «В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас очень хорошие контакты по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», — подчеркнул Путин. По словам Путина, уровень торговых связей между Россией и Бахрейном пока носят «символический характер», но тенденции хорошие. Более благоприятная ситуация, как отметил президент, наблюдается в инвестиционном взаимодействии. Так, например, осуществляется около 30 крупных проектов, с общим объемом пакета в 500 млн долларов. Путин отметил положительные моменты во взаимоотношении в области культуры. Он отметил, что в текущем году будут проведены Дни Бахрейна в России. В следующем году, согласно договоренности, будут проведены «Русские сезоны» в арабской стране. Также развиваются другие гуманитарные контакты в сфере образования, науки. Владимир Путин попросил Хамада бен Иса Аль Халифа рассказать, как неделю назад, прошло заседание Лиги арабских государств, где Бахрейн является председателем. «И конечно, было бы очень интересно узнать Ваше мнение и о ситуации на Ближнем Востоке, и о том, как шло обсуждение этих проблем», — спросил Путин. «Я считаю, что этот день один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами. Спасибо большое за приглашение и радушный прием. Мы действительно были в Москве очень давно в этом, в этом прекрасном городе, и мы очень соскучились. Поэтому рады находиться с визитом и встречаться с нашими друзьями. И, конечно, развитие нашего сотрудничества в различных сферах в двустороннем формате», — сказал король Бахрейна. «Ваши друзья, арабские друзья, передают вам наилучшие пожелания. Они высоко ценят роль России в том, что касается справедливого решения арабских проблем», — подчеркнул Хамад бен Иса Аль Халиф. Король Бахрейна поздравил российского лидера с победой на выборах. Он подчеркнул, что это свидетельство мудрой политики. Избрание Владимира Путина, по словам монарха, положительно влияет не только на ситуацию в России, но во всем арабском мире. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что среди арабских стран есть полное согласие о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы. РФ, по его словам, является первой страной, к которой обратились с такой инициативой, поскольку «Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене». «Это болезненная тема, и мы хотим прекращения войны в этой части земного шара. С целью спасения жизней мирных жителей, много людей, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за этого конфликта. Это страна имеет всего лишь 40 км в длину и 12 км — в ширину. На этой земле ютятся женщины, дети, и их обстреливают. Мы говорим о мирных, невинных людях», — подчеркнул он. Хамад бен Иса Аль Халиф добавил, что палестино-израильские разногласия носят исторический характер. «Позиция арабских стран в ходе саммита ЛАГ практически впервые отличалось единодушием. Это нас и лично меня радует, поскольку это ответственность всего арабского мира и ответственность решать серьезные проблемы», — добавил король. Он выразил надежду, что между всеми странами в регионе будут хорошие отношения, в том числе с Ираном, поскольку «раньше были проблемы», которых сейчас практически нет. По словам короля Бахрейна, у страны нет никаких причин откладывать нормализацию и улучшение отношений, в частности с Ираном. «У нас есть история отношений, раньше были взаимные визиты. Поэтому развитие, торговля и уровень жизни будет положительным фактом, если это осуществится», — резюмировал он.