Маск раскрыл, кто будет победителем в войнах будущего

Маск: победителем в войнах будущего окажется страна с большим количеством дронов

23 мая 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Маск заявил, что в войнах будущего будет важна эффективность дронов Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность. «Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждает та сторона, у которой число окажется больше», — заявил Маск. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Ранее экс-глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия выделит на производство беспилотников 100 млрд рублей в ближайшие три года. Он отметил, что будут произведены десятки тысяч тяжелых БПЛА и сотни тысяч FPV-дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность. «Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждает та сторона, у которой число окажется больше», — заявил Маск. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Ранее экс-глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия выделит на производство беспилотников 100 млрд рублей в ближайшие три года. Он отметил, что будут произведены десятки тысяч тяжелых БПЛА и сотни тысяч FPV-дронов.