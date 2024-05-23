Маск раскрыл, кто будет победителем в войнах будущего

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность.
«Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждает та сторона, у которой число окажется больше», — заявил Маск. Об этом он написал на своем аккаунте в
Ранее экс-глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия выделит на производство беспилотников 100 млрд рублей в ближайшие три года. Он отметил, что будут произведены десятки тысяч тяжелых БПЛА и сотни тысяч FPV-дронов.
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