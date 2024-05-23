Маск раскрыл, кто будет победителем в войнах будущего

Маск: победителем в войнах будущего окажется страна с большим количеством дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Маск заявил, что в войнах будущего будет важна эффективность дронов Фото:

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность.

«Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждает та сторона, у которой число окажется больше», — заявил Маск. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее экс-глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия выделит на производство беспилотников 100 млрд рублей в ближайшие три года. Он отметил, что будут произведены десятки тысяч тяжелых БПЛА и сотни тысяч FPV-дронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность. «Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждает та сторона, у которой число окажется больше», — заявил Маск. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Ранее экс-глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия выделит на производство беспилотников 100 млрд рублей в ближайшие три года. Он отметил, что будут произведены десятки тысяч тяжелых БПЛА и сотни тысяч FPV-дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...