Воспитанников детского сада в ХМАО, избивавших одногруппника, переведут в другие сады

Воспитанников детского сада "Семь гномов" в Нефтеюганске, которые избивали своего одногруппника, переведут в другие дошкольные учреждения города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова, выступившая с данной инициативой.
"Всех детей, участвовавших в конфликте в детском саду "Семь гномов", необходимо разобщить. Каждому из них предоставят путевки в другие дошкольные образовательные учреждения города. Благо, их достаточно", — сообщила Низамова URA.RU.
На данный момент правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения в детском саду. Сотрудники департамента образования Нефтеюганска проведут срочную встречу с родителями всех участников конфликта и администрацией учреждения.
Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нефтеюганска написала заявление в полицию о систематическом избиении ее сына другими детьми в детском саду «Семь гномов». При этом, по словам женщины, воспитатель закрывала глаза на происходящее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!