22 мая 2024

Воспитанников детского сада в ХМАО, избивавших одногруппника, переведут в другие сады

Мальчиков, устроивших драку в детском саду ХМАО, разведут по разным учреждениям
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей, участвовавших в драке в детском саду Нефтеюганска, распределят в другие дошкольные учреждения
Детей, участвовавших в драке в детском саду Нефтеюганска, распределят в другие дошкольные учреждения Фото:

Воспитанников детского сада "Семь гномов" в Нефтеюганске, которые избивали своего одногруппника, переведут в другие дошкольные учреждения города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова, выступившая с данной инициативой.

"Всех детей, участвовавших в конфликте в детском саду "Семь гномов", необходимо разобщить. Каждому из них предоставят путевки в другие дошкольные образовательные учреждения города. Благо, их достаточно", — сообщила Низамова URA.RU.

На данный момент правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения в детском саду. Сотрудники департамента образования Нефтеюганска проведут срочную встречу с родителями всех участников конфликта и администрацией учреждения. 

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нефтеюганска написала заявление в полицию о систематическом избиении ее сына другими детьми в детском саду «Семь гномов». При этом, по словам женщины, воспитатель закрывала глаза на происходящее.

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Воспитанников детского сада "Семь гномов" в Нефтеюганске, которые избивали своего одногруппника, переведут в другие дошкольные учреждения города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова, выступившая с данной инициативой. "Всех детей, участвовавших в конфликте в детском саду "Семь гномов", необходимо разобщить. Каждому из них предоставят путевки в другие дошкольные образовательные учреждения города. Благо, их достаточно", — сообщила Низамова URA.RU. На данный момент правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения в детском саду. Сотрудники департамента образования Нефтеюганска проведут срочную встречу с родителями всех участников конфликта и администрацией учреждения.  Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нефтеюганска написала заявление в полицию о систематическом избиении ее сына другими детьми в детском саду «Семь гномов». При этом, по словам женщины, воспитатель закрывала глаза на происходящее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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