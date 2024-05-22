В ХМАО родители просят полицию спасти детей от избиений в детском саду

Жительница Нефтеюганска написала заявление в полицию, что ее ребенка систематически избивают другие воспитанники детского сада «Семь гномов». При этом родительница отметила, что происходит это все на глазах у воспитателя, которая даже не пытается остановить избиение.
«Я сама зашла посмотреть, как ребенок в саду, и увидела, как сына заворачивают во что-то и начинают бить, и опять же ногами по голове. Воспитатель, видя все это, просто разворачивается и уходит, не предприняв никаких действий для того, чтобы пресечь избиение ребенка. По данному случаю написаны заявления в полицию, зафиксированы побои», — сообщает в посте группы «Типичный Нефтеюганск», «ВКонтакте» жительница города.
При этом родительница отметила, что это не первый случай. Она уже обращалась с жалобой на избиения к руководству детского сада. «Один из родителей в чат группы сада выложил несколько видео, на котором нашего ребенка избивают ногами по голове трое детей. Написала сообщение заведующей данным филиалом и направила фото и видео. На что мне был дан ответ, что наш ребенок сам виноват», — сообщает в посте.
В администрации Нефтеюганска сообщили, что информация по данному случаю уточняется. В окружном управлении МВД подтвердили данные о поступившем заявлении. Полиция начала проверку.
Ранее URA.RU сообщало, что в силовики задержали начальника Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александра Щербакова. Он получал поощрения от руководителя детского сада «Семь гномов». А за это не посещал дошкольное учреждение с проверками.
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