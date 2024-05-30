Мэр Озерска Щербаков покидает свой пост

Глава Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков уходит в отставку. Об этом он объявил 30 мая.
«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий главы города. Мы все знаем, что в городе есть запрос на обновление и я принял решение начать с себя. А через год у нас выборы в собрание депутатов», — написал Щербаков в своем telegram-канале. Он также добавил, что с приходом новой команды позитивное развитие города будет продолжаться.
Причиной увольнения главы города называют переход на другую работу. Исполнять обязанности мэра до выборов нового градоначальника будет вице-мэр Александр Бахметьев. Главой города Щербаков был избран в 2017 году. До этого он руководил администрацией в статусе сити-менеджера, а в 2020 году местные депутаты переизбрали его на второй срок. Его полномочия истекали осенью 2025 года.
Щербаков стал уже вторым градоначальником в Челябинской области, уволившимся со своего поста досрочно. Первым стал мэр Златоуста Максим Пекарский. Он объявил о своем уходе 27 мая, а городское собрание утвердило его 30 мая.
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