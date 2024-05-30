Мэр Озерска Щербаков покидает свой пост

30 мая 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Евгений Щербаков переходит на другую работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Глава Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков уходит в отставку. Об этом он объявил 30 мая. «Мною принято решение о досрочном сложении полномочий главы города. Мы все знаем, что в городе есть запрос на обновление и я принял решение начать с себя. А через год у нас выборы в собрание депутатов», — написал Щербаков в своем telegram-канале. Он также добавил, что с приходом новой команды позитивное развитие города будет продолжаться. Причиной увольнения главы города называют переход на другую работу. Исполнять обязанности мэра до выборов нового градоначальника будет вице-мэр Александр Бахметьев. Главой города Щербаков был избран в 2017 году. До этого он руководил администрацией в статусе сити-менеджера, а в 2020 году местные депутаты переизбрали его на второй срок. Его полномочия истекали осенью 2025 года. Щербаков стал уже вторым градоначальником в Челябинской области, уволившимся со своего поста досрочно. Первым стал мэр Златоуста Максим Пекарский. Он объявил о своем уходе 27 мая, а городское собрание утвердило его 30 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков уходит в отставку. Об этом он объявил 30 мая. «Мною принято решение о досрочном сложении полномочий главы города. Мы все знаем, что в городе есть запрос на обновление и я принял решение начать с себя. А через год у нас выборы в собрание депутатов», — написал Щербаков в своем telegram-канале. Он также добавил, что с приходом новой команды позитивное развитие города будет продолжаться. Причиной увольнения главы города называют переход на другую работу. Исполнять обязанности мэра до выборов нового градоначальника будет вице-мэр Александр Бахметьев. Главой города Щербаков был избран в 2017 году. До этого он руководил администрацией в статусе сити-менеджера, а в 2020 году местные депутаты переизбрали его на второй срок. Его полномочия истекали осенью 2025 года. Щербаков стал уже вторым градоначальником в Челябинской области, уволившимся со своего поста досрочно. Первым стал мэр Златоуста Максим Пекарский. Он объявил о своем уходе 27 мая, а городское собрание утвердило его 30 мая.