Политика Власть Депутаты Златоуста единогласно приняли отставку мэра Пекарского 30 мая 2024 в 10:45 Размер текста - 17 + Депутаты приняли отставку Максима Пекарского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты собрания депутатов Златоуста (Челябинская область) 30 мая единогласно приняли досрочную отставку мэра Максима Пекарского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Сегодня депутаты Собрания депутатов Златоустовского городского округа единогласно приняли досрочную отставку по собственному желанию главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского. Временно исполняющим обязанности главы Златоустовского городского округа назначен Олег Сабанов», — уточнили в пресс-службе. Олег Сабанов много лет трудился в строительной сфере. В 2020 году возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство». В октябре 2023 года стал замом главы по строительству. Пекарский подал в отставку по собственному желанию 27 мая. Мэром он был с октября 2019 года и не доработал до конца полномочий чуть более четырех месяцев. Сам Пекарский 30 мая прокомментировал свою отставку в соцсетях. Он назвал годы работы главой насыщенными и счастливыми. Также Пекарский поблагодарил губернатора Алексея Текслера и правительство региона за поддержку при реализации важных для Златоуста проектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Депутаты собрания депутатов Златоуста (Челябинская область) 30 мая единогласно приняли досрочную отставку мэра Максима Пекарского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Сегодня депутаты Собрания депутатов Златоустовского городского округа единогласно приняли досрочную отставку по собственному желанию главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского. Временно исполняющим обязанности главы Златоустовского городского округа назначен Олег Сабанов», — уточнили в пресс-службе. Олег Сабанов много лет трудился в строительной сфере. В 2020 году возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство». В октябре 2023 года стал замом главы по строительству. Пекарский подал в отставку по собственному желанию 27 мая. Мэром он был с октября 2019 года и не доработал до конца полномочий чуть более четырех месяцев. Сам Пекарский 30 мая прокомментировал свою отставку в соцсетях. Он назвал годы работы главой насыщенными и счастливыми. Также Пекарский поблагодарил губернатора Алексея Текслера и правительство региона за поддержку при реализации важных для Златоуста проектов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям