Рамзан Кадыров рассказал, какая судьба ждет Зеленского
Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил о своей мечте посадить Владимира Зеленского в подвал. Об этом он заявил в интервью RT.
«У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал Кадыров. Так он ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, какая судьба ждет Зеленского.
Глава Чечни также подчеркнул бессмысленность военных поставок Киеву. «Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем… Меньше станет шайтанов», — отметил он.
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