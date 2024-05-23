Кадыров заявил о желании посадить Зеленского в подвал

23 мая 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал, какая судьба ждет Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил о своей мечте посадить Владимира Зеленского в подвал. Об этом он заявил в интервью RT. «У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал Кадыров. Так он ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, какая судьба ждет Зеленского. Глава Чечни также подчеркнул бессмысленность военных поставок Киеву. «Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем… Меньше станет шайтанов», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил о своей мечте посадить Владимира Зеленского в подвал. Об этом он заявил в интервью RT. «У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал Кадыров. Так он ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, какая судьба ждет Зеленского. Глава Чечни также подчеркнул бессмысленность военных поставок Киеву. «Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем… Меньше станет шайтанов», — отметил он.