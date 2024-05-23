Кадыров заявил о желании посадить Зеленского в подвал

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XXVIII съезд партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров рассказал, какая судьба ждет Зеленского Фото:

Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил о своей мечте посадить Владимира Зеленского в подвал. Об этом он заявил в интервью RT.

«У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал Кадыров. Так он ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, какая судьба ждет Зеленского.

Глава Чечни также подчеркнул бессмысленность военных поставок Киеву. «Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем… Меньше станет шайтанов», — отметил он.

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Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил о своей мечте посадить Владимира Зеленского в подвал. Об этом он заявил в интервью RT. «У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал Кадыров. Так он ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, какая судьба ждет Зеленского. Глава Чечни также подчеркнул бессмысленность военных поставок Киеву. «Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем… Меньше станет шайтанов», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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