Лавров рассказал о планах России на Африку

Лавров: РФ открывает посольства в трех странах Африки
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Лавров сообщил о планах РФ открыть посольства в Нигере и Сьерра-Леоне Фото:

Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан», — заявил Лавров на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки. Его слова передает ТАСС.

Ранее посол РФ в Банги Александр Бикантов сообщил, что Центральноафриканская республика (ЦАР) и РФ планируют открыть на территории Африки российскую военную базу. Однако конкретных сроков ее реализации пока нет.

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Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан», — заявил Лавров на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки. Его слова передает ТАСС. Ранее посол РФ в Банги Александр Бикантов сообщил, что Центральноафриканская республика (ЦАР) и РФ планируют открыть на территории Африки российскую военную базу. Однако конкретных сроков ее реализации пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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