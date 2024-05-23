Лавров рассказал о планах России на Африку

Лавров: РФ открывает посольства в трех странах Африки

23 мая 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Лавров сообщил о планах РФ открыть посольства в Нигере и Сьерра-Леоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан», — заявил Лавров на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки. Его слова передает ТАСС. Ранее посол РФ в Банги Александр Бикантов сообщил, что Центральноафриканская республика (ЦАР) и РФ планируют открыть на территории Африки российскую военную базу. Однако конкретных сроков ее реализации пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан», — заявил Лавров на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки. Его слова передает ТАСС. Ранее посол РФ в Банги Александр Бикантов сообщил, что Центральноафриканская республика (ЦАР) и РФ планируют открыть на территории Африки российскую военную базу. Однако конкретных сроков ее реализации пока нет.