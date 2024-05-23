23 мая 2024

Минск поможет пострадавшим от паводков в Оренбургской области

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Власти Белоруссии направят гуманитарную помощь в пострадавшие от паводков Оренбургскую область. Об этом говорится в постановлении совета министров республики.

«Министерству иностранных дел в установленном порядке оказать содействие в передаче гуманитарной помощи», — указано в постановлении, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Там уточняется, что в оказании помощи также примут участие Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, государственный комитет по имуществу, Белорусский государственный концерн по нефти и химии, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Гродненский и Минский облисполкомы.

В начале апреля начался паводок на реке Урал и ее притоках. От наводнений сильнее всего пострадали города Оренбург и Орск в Оренбургской области. Жителям была оказана помощь от властей. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах страны.

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Власти Белоруссии направят гуманитарную помощь в пострадавшие от паводков Оренбургскую область. Об этом говорится в постановлении совета министров республики. «Министерству иностранных дел в установленном порядке оказать содействие в передаче гуманитарной помощи», — указано в постановлении, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Там уточняется, что в оказании помощи также примут участие Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, государственный комитет по имуществу, Белорусский государственный концерн по нефти и химии, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Гродненский и Минский облисполкомы. В начале апреля начался паводок на реке Урал и ее притоках. От наводнений сильнее всего пострадали города Оренбург и Орск в Оренбургской области. Жителям была оказана помощь от властей. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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