Свердловчане накупили украшений на два миллиарда рублей

24 мая 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Средний чек на украшения в Екатеринбурге увеличился на 21% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Свердловской области в первом квартале 2024 года потратили более двух миллиардов рублей на ювелирные украшения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитический центр SOKOLOV. «Екатеринбург занял третье место по объему ювелирного рынка, обогнали регион только Москва и Санкт-Петербург. Рынок Свердловской области в целом также вырос на 35% и достиг 2,581 млрд рублей, а России в целом на 32,8% до 106,5 млрд рублей», — говорится в сообщении. В целом рынок ювелирной розницы Екатеринбурга в денежном выражении достиг 1,797 млрд рублей, что на 39% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Средний чек на украшения в Екатеринбурге увеличился на 21% до 8 681 рубля, в то время как в России средний чек достиг 8 650 рублей. Первый квартал характеризуется повышенным спросом из-за праздников: 23 Февраля, 8 Марта и Дня всех влюбленных 14 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области в первом квартале 2024 года потратили более двух миллиардов рублей на ювелирные украшения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитический центр SOKOLOV. «Екатеринбург занял третье место по объему ювелирного рынка, обогнали регион только Москва и Санкт-Петербург. Рынок Свердловской области в целом также вырос на 35% и достиг 2,581 млрд рублей, а России в целом на 32,8% до 106,5 млрд рублей», — говорится в сообщении. В целом рынок ювелирной розницы Екатеринбурга в денежном выражении достиг 1,797 млрд рублей, что на 39% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Средний чек на украшения в Екатеринбурге увеличился на 21% до 8 681 рубля, в то время как в России средний чек достиг 8 650 рублей. Первый квартал характеризуется повышенным спросом из-за праздников: 23 Февраля, 8 Марта и Дня всех влюбленных 14 февраля.