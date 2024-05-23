В Челябинской области торговали зерном с подозрением на яды

В Челябинской области торговали подозрительным зерном, которое на наличие яда для грызунов гексахлорциклогексана и канцерогены проверялось по старым нормам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года недействительными в регионе признали 58 деклараций о соответствии на зерно.
«С начала года признаны недействительными 58 деклараций о соответствии на зерно, которое не прошло необходимые процедуры оценки безопасности. В мае выявили партии, которые на такие показатели безопасности, как гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты, дезоксиниваленол, проводились по ГОСТам, срок действия которых был прекращен», — отметили в пресс-службе.
Вещество ДДТ является канцерогеном, дезоксиниваленол разрушает мозг. В период с 17 по 22 мая установили четыре факта нахождения в обращении документов на пшеницу и ячмень урожая 2023 года, оформленных производителями на основании недостоверных сведений.
Заявители деклараций получили предостережения о том, что недопустимо нарушать требования. Документы признаны недействительными.
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