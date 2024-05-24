ВСУ атаковали Крым: что известно о погибших

Ночью на 24 мая ВСУ попытались нанести массированный комбинированный удар по Крымскому полуострову. Противник обстрелял полуостров ракетами ATACMS производства США. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, погибло два мирных жителя. Что известно об атаке и погибших в результате происшествия — в материале URA.RU.
«ВСУ бьют дронами и 16 ракетам и ATACMS. Взрывы слышали в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае», — сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов РФ Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, координировал атаку американский разведывательный БПЛА MQ-8 Reaper.
Погибшие при атаке
В результате атаки ВСУ по полуострову погибло два мирных жителя. Об этом сообщил Аксенов в своем telegram-канале.
По словам местного жителя Николая Удовиченко, погибшие были строителями и шли домой с работы в момент удара ВСУ по полуостров. Удовиченко также отметил, что они жили недалеко от места обстрела.
Местный житель Николай Удовиченко рассказал, что находился дома, в момент, когда услышал взрыв. После того как он вышел на улицу и начал разбираться, заметили разрушения и двух погибших. Он отметил, что прилет был прямо под ноги строителям, которые шли домой.
Минобороны РФ высказалось об ударе ВСУ по Крыму
Минобороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи ВСУ пытались совершить террористические атаки с применением ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России. В ведомстве также отметили, что в акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера ВМС Украины, которые направлялись к полуострову. Три катера было уничтожено.
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