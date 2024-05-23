Глава Крыма Аксенов: после ракетной атаки ВСУ погибли случайные прохожие

24 мая 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 24 мая на территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов в своем telegram-канале. По информации председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова ВСУ атаковали территорию полуострова ракетами ATACMS. Как пишет telegram-канал Shot, жители Крыма сообщали о большом количестве взрывов над полуостровом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 24 мая на территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов в своем telegram-канале. По информации председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова ВСУ атаковали территорию полуострова ракетами ATACMS. Как пишет telegram-канал Shot, жители Крыма сообщали о большом количестве взрывов над полуостровом.