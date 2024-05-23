23 мая 2024

Глава Крыма Аксенов: после ракетной атаки ВСУ погибли случайные прохожие

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 24 мая на территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов в своем telegram-канале.

По информации председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова ВСУ атаковали территорию полуострова ракетами ATACMS. Как пишет telegram-канал Shot, жители Крыма сообщали о большом количестве взрывов над полуостровом.

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В результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 24 мая на территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов в своем telegram-канале. По информации председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова ВСУ атаковали территорию полуострова ракетами ATACMS. Как пишет telegram-канал Shot, жители Крыма сообщали о большом количестве взрывов над полуостровом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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