Глава Крыма Аксенов: после ракетной атаки ВСУ погибли случайные прохожие

В результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 24 мая на территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов в своем telegram-канале.
По информации председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова ВСУ атаковали территорию полуострова ракетами ATACMS. Как пишет telegram-канал Shot, жители Крыма сообщали о большом количестве взрывов над полуостровом.
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