Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS и беспилотными катерами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО отразили ракетную атаку по Крыму, также уничтожены морские беспилотники ВСУ
Средства ПВО отразили ракетную атаку по Крыму, также уничтожены морские беспилотники ВСУ Фото:

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили три украинские атаки при помощи ракет ATACMS по Крыму. Также морская авиация уничтожила три безэкипажных судна, двигающихся в этом же направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMSС. <...> Cредства ПВО уничтожили три ракеты над территорией Крыма. <...> Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве в своем telegram-канале. Также средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически атакуют российские территории, включая Крым. Ночью также было совершено несколько ракетных атак по полуострову. В результате нападения погибли двое человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили три украинские атаки при помощи ракет ATACMS по Крыму. Также морская авиация уничтожила три безэкипажных судна, двигающихся в этом же направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMSС. <...> Cредства ПВО уничтожили три ракеты над территорией Крыма. <...> Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве в своем telegram-канале. Также средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Белгородской областью. Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически атакуют российские территории, включая Крым. Ночью также было совершено несколько ракетных атак по полуострову. В результате нападения погибли двое человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...