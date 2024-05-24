Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS и беспилотными катерами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили три украинские атаки при помощи ракет ATACMS по Крыму. Также морская авиация уничтожила три безэкипажных судна, двигающихся в этом же направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMSС. <...> Cредства ПВО уничтожили три ракеты над территорией Крыма. <...> Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве в своем telegram-канале. Также средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Белгородской областью.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически атакуют российские территории, включая Крым. Ночью также было совершено несколько ракетных атак по полуострову. В результате нападения погибли двое человек.
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