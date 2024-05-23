Рогов: Россия отражает удары ВСУ ракетами ATACMS в Крыму

24 мая 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Русская ПВО отражает массированный удар нацистов по Крыму Боевики ВСУ пытаются нанести массированный комбинированный удар по Крымскому полуострову американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. «Бандеровцы бьют дронами и 16 ракетами ATACMS. Взрывы слышали в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его данным, координацию удара осуществляет американский разведывательный БпЛА MQ-8 Reaper, зависший в небе над Черным морем на максимально возможном приближении к местам ударов. При этом он уточнил, что официального подтверждения информации пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Русская ПВО отражает массированный удар нацистов по Крыму Боевики ВСУ пытаются нанести массированный комбинированный удар по Крымскому полуострову американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. «Бандеровцы бьют дронами и 16 ракетами ATACMS. Взрывы слышали в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его данным, координацию удара осуществляет американский разведывательный БпЛА MQ-8 Reaper, зависший в небе над Черным морем на максимально возможном приближении к местам ударов. При этом он уточнил, что официального подтверждения информации пока нет.