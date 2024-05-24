ФОМ выяснил, сколько россиян поддерживают Путина

ФОМ: 82% россиян одобряют действия Путина
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Деятельность Владимира Путина одобряют 82% россиян Фото:

Деятельность российского президента Владимира Путина одобряют 82% россиян. Такие данные приводит Фонд Общественного мнения (ФОМ).

Как отмечается на сайте Фонда, подавляющее большинство россиян одобряют деятельность российского президента. В настоящий момент 82% респондента высказываются в поддержку Владимира Путина. Причем с февраля этого года уровень одобрения остался без изменений.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также предоставил результаты своих опросов. По итогам анализа за период с 13 по 19 мая, почти 79% россиян одобряют деятельность Путина. Также более 80% высказались положительно, отвечая на вопрос о доверии к президенту в целом.

Ранее Фонд «Общественное мнение» также проводил соответствующий опрос. Тогда по итогам апреля выяснилось, что Путину доверяют 79% россиян.

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Деятельность российского президента Владимира Путина одобряют 82% россиян. Такие данные приводит Фонд Общественного мнения (ФОМ). Как отмечается на сайте Фонда, подавляющее большинство россиян одобряют деятельность российского президента. В настоящий момент 82% респондента высказываются в поддержку Владимира Путина. Причем с февраля этого года уровень одобрения остался без изменений. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также предоставил результаты своих опросов. По итогам анализа за период с 13 по 19 мая, почти 79% россиян одобряют деятельность Путина. Также более 80% высказались положительно, отвечая на вопрос о доверии к президенту в целом. Ранее Фонд «Общественное мнение» также проводил соответствующий опрос. Тогда по итогам апреля выяснилось, что Путину доверяют 79% россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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