ФОМ выяснил, сколько россиян поддерживают Путина

ФОМ: 82% россиян одобряют действия Путина

24 мая 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Деятельность Владимира Путина одобряют 82% россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Деятельность российского президента Владимира Путина одобряют 82% россиян. Такие данные приводит Фонд Общественного мнения (ФОМ). Как отмечается на сайте Фонда, подавляющее большинство россиян одобряют деятельность российского президента. В настоящий момент 82% респондента высказываются в поддержку Владимира Путина. Причем с февраля этого года уровень одобрения остался без изменений. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также предоставил результаты своих опросов. По итогам анализа за период с 13 по 19 мая, почти 79% россиян одобряют деятельность Путина. Также более 80% высказались положительно, отвечая на вопрос о доверии к президенту в целом. Ранее Фонд «Общественное мнение» также проводил соответствующий опрос. Тогда по итогам апреля выяснилось, что Путину доверяют 79% россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Деятельность российского президента Владимира Путина одобряют 82% россиян. Такие данные приводит Фонд Общественного мнения (ФОМ). Как отмечается на сайте Фонда, подавляющее большинство россиян одобряют деятельность российского президента. В настоящий момент 82% респондента высказываются в поддержку Владимира Путина. Причем с февраля этого года уровень одобрения остался без изменений. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также предоставил результаты своих опросов. По итогам анализа за период с 13 по 19 мая, почти 79% россиян одобряют деятельность Путина. Также более 80% высказались положительно, отвечая на вопрос о доверии к президенту в целом. Ранее Фонд «Общественное мнение» также проводил соответствующий опрос. Тогда по итогам апреля выяснилось, что Путину доверяют 79% россиян.