Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard

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Германия отправила на Украину 10 танков Leopard 1 Фото:
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Германия и Дания поставили на Украину 10 танков Leopard 1. Об этом сообщили РИА Новости.

«Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1», — заявило агентство. Там же отметили, что ФРГ готовится отправить Киеву три системы HIMARS.

Ранее в ФРГ предложили использовать ПВО на территории НАТО для защиты Украины. Эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен заявил, что тогда отпадет необходимость ввода войск альянса непосредственно в зону СВО.

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Германия и Дания поставили на Украину 10 танков Leopard 1. Об этом сообщили РИА Новости. «Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1», — заявило агентство. Там же отметили, что ФРГ готовится отправить Киеву три системы HIMARS. Ранее в ФРГ предложили использовать ПВО на территории НАТО для защиты Украины. Эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен заявил, что тогда отпадет необходимость ввода войск альянса непосредственно в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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