Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard

Германия отправила на Украину 10 танков Leopard 1
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Германия и Дания поставили на Украину 10 танков Leopard 1. Об этом сообщили РИА Новости.
«Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1», — заявило агентство. Там же отметили, что ФРГ готовится отправить Киеву три системы HIMARS.
Ранее в ФРГ предложили использовать ПВО на территории НАТО для защиты Украины. Эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен заявил, что тогда отпадет необходимость ввода войск альянса непосредственно в зону СВО.
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