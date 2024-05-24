Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за протечки топлива

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Причиной течи стало залипание клапана перелива топлива после техработ (архивное фото) Фото:

Лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь в подмосковском аэропорту Жуковском из-за протечки топлива. Борт пришлось отбуксировать на стоянку, через час проблема была решена, пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Самолет, по данным канала, готовился к полету в Ташкент. На борту было более 200 пассажиров. Когда пилоты приступили к запуску двигателей, то супервайзер наземной команды техобслуживания увидел течь топлива из левого полукрыла. «Он сразу же скомандовал экипажу отключить двигатели и оповестил дежурные службы. Проблему устранили за 50 минут», — пишет канал.

Причиной течи стало залипание клапана перелива топлива после технических работ. После устранения неполадки лайнер все-таки взлетел. Задержка составила более 2,5 часа.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ ожидается.

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Лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь в подмосковском аэропорту Жуковском из-за протечки топлива. Борт пришлось отбуксировать на стоянку, через час проблема была решена, пишет telegram-канал «Авиаторщина». Самолет, по данным канала, готовился к полету в Ташкент. На борту было более 200 пассажиров. Когда пилоты приступили к запуску двигателей, то супервайзер наземной команды техобслуживания увидел течь топлива из левого полукрыла. «Он сразу же скомандовал экипажу отключить двигатели и оповестил дежурные службы. Проблему устранили за 50 минут», — пишет канал. Причиной течи стало залипание клапана перелива топлива после технических работ. После устранения неполадки лайнер все-таки взлетел. Задержка составила более 2,5 часа. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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