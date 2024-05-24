Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за протечки топлива

Лайнер «Уральских авиалиний» не смог взлететь в подмосковском аэропорту Жуковском из-за протечки топлива. Борт пришлось отбуксировать на стоянку, через час проблема была решена, пишет telegram-канал «Авиаторщина».
Самолет, по данным канала, готовился к полету в Ташкент. На борту было более 200 пассажиров. Когда пилоты приступили к запуску двигателей, то супервайзер наземной команды техобслуживания увидел течь топлива из левого полукрыла. «Он сразу же скомандовал экипажу отключить двигатели и оповестил дежурные службы. Проблему устранили за 50 минут», — пишет канал.
Причиной течи стало залипание клапана перелива топлива после технических работ. После устранения неполадки лайнер все-таки взлетел. Задержка составила более 2,5 часа.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ ожидается.
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