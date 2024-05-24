Генерал Попов улыбался и шутил в зале суда: как чиновнику МО избрали меру пресечения

Иван Попов улыбался на заседании суда
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
В Москве 24 мая прошел суд по апелляции бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве. По итогам заседания было решено оставить генерала в СИЗО. Сам военный во время разбирательства был в хорошем настроении и часто шутил. О том как экс-чиновнику Минобороны избирали меру пресечения — в материале URA.RU.
- Когда Попова сопровождали в зал суда для рассмотрения жалобы на его арест, он сравнил свое дело с шоу. «Шоу, да?» — спросил генерал у сотрудников военной полиции.
- Само слушание было решено провести в закрытом формате. Журналистов попросили покинуть зал суда.
- По прибытии на заседание Попов был в хорошем настроении. Он улыбался и общался со своим адвокатом.
- Судья заявил генерал-майору, что в ходе разбирательства ему придется часто вставать. В ответ на это Попов заявил, что «вставать полезно».
- Экс-командующего 58-армией в суде охраняли трое сотрудников военной полиции. Также за ним присматривали двое приставов.
- На суде велась видеосъемка. «Лучше бы так на Запорожье снимали активно и массово», — пошутил Попов.
- Когда было принято решение оставить генерала в СИЗО, судья поинтересовался, остались ли у Попова вопросы. Тогда экс-командир ответил: «Нет, ваша честь. Бывало и хуже».
Попов был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в крупном размере, а именно в махинациях со строительством военных объектов. Сам генерал вину не признал и оспорил решение об аресте.
Попова охраняла военная полиция
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