Генерал Попов улыбался и шутил в зале суда: как чиновнику МО избрали меру пресечения

Суд оставил генерал-майора Попова в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иван Попов улыбался на заседании суда
Иван Попов улыбался на заседании суда Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В Москве 24 мая прошел суд по апелляции бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве. По итогам заседания было решено оставить генерала в СИЗО. Сам военный во время разбирательства был в хорошем настроении и часто шутил. О том как экс-чиновнику Минобороны избирали меру пресечения — в материале URA.RU.

  • Когда Попова сопровождали в зал суда для рассмотрения жалобы на его арест, он сравнил свое дело с шоу. «Шоу, да?» — спросил генерал у сотрудников военной полиции.
  • Само слушание было решено провести в закрытом формате. Журналистов попросили покинуть зал суда.
  • По прибытии на заседание Попов был в хорошем настроении. Он улыбался и общался со своим адвокатом.
  • Судья заявил генерал-майору, что в ходе разбирательства ему придется часто вставать. В ответ на это Попов заявил, что «вставать полезно».
  • Экс-командующего 58-армией в суде охраняли трое сотрудников военной полиции. Также за ним присматривали двое приставов.
  • На суде велась видеосъемка. «Лучше бы так на Запорожье снимали активно и массово», — пошутил Попов.
  • Когда было принято решение оставить генерала в СИЗО, судья поинтересовался, остались ли у Попова вопросы. Тогда экс-командир ответил: «Нет, ваша честь. Бывало и хуже».

Попов был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в крупном размере, а именно в махинациях со строительством военных объектов. Сам генерал вину не признал и оспорил решение об аресте. 

Попова охраняла военная полиция
Попова охраняла военная полиция
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве 24 мая прошел суд по апелляции бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве. По итогам заседания было решено оставить генерала в СИЗО. Сам военный во время разбирательства был в хорошем настроении и часто шутил. О том как экс-чиновнику Минобороны избирали меру пресечения — в материале URA.RU. Попов был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в крупном размере, а именно в махинациях со строительством военных объектов. Сам генерал вину не признал и оспорил решение об аресте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...