Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана

В гибели президента Ирана Эбрахима Раиси 19 мая виноваты США, так как они запрещали компаниям обслуживать вертолет, на котором разбился иранский лидер. Об этом заявил глава Республики Беларусь Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Я думаю, что Иран разберется, что там произошло. Как человек скажу — мерзкая позиция США привела к этому [смерти Раиси]. Прежде всего санкции. Эти негодяи не имели право вводить санкции против самолетов и вертолетов, на которых перевозят людей», — сказал Александр Лукашенко. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24».
По словам белорусского лидера, США не давали компаниям обслуживать вертолет Раиси. Поэтому в смерти президента есть вина Вашингтона, подчеркнул Лукашенко.
Вертолет с иранским лидером потерпел крушение 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. Никто из присутствующих тогда на борту не выжил, пишет Pravda.Ru.
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