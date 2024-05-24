DR: Украина отказалась от датских Leopard, которые даже не стреляют

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Киев получил танки Leopard, которые не могут стрелять, пишет DR
Киев получил танки Leopard, которые не могут стрелять, пишет DR Фото:

Украина отказалась от танков Leopard 1, которые ей отправили Дания, Германия и Нидерланды. Причиной тому является тот факт, что некоторая техника была оснащена оружием, не способным вести огонь, сообщает датское радио DR.

"Новая информация о пожертвовании Украине не менее 100 танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов раскрывает ряд серьезных проблем. <…> Проблемы с устаревающими танками Leopard 1 были настолько многочисленны, что Украина отказалась принимать оружейную помощь», — написали в материале.

Уточняется, что у некоторых танков наблюдались проблемы с компьютерами, что мешало бы ВСУ эффективно поражать цели. Остальная техника была оснащена пушками, которые вовсе не могли стрелять.

Ранее сообщалось, что Дания и ФРГ отправили Киеву около 10 танков Leopard 1. Кроме того, сообщалось о намерении Берлина предоставить Украине три системы HIMARS. 

При этом в СМИ не раз писали, что Запад отправляет украинской стороне неисправное вооружение и технику. Так, в газете Financial Times заявляли, что Киеву передали 20 неготовых к бою самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.

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Украина отказалась от танков Leopard 1, которые ей отправили Дания, Германия и Нидерланды. Причиной тому является тот факт, что некоторая техника была оснащена оружием, не способным вести огонь, сообщает датское радио DR. "Новая информация о пожертвовании Украине не менее 100 танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов раскрывает ряд серьезных проблем. <…> Проблемы с устаревающими танками Leopard 1 были настолько многочисленны, что Украина отказалась принимать оружейную помощь», — написали в материале. Уточняется, что у некоторых танков наблюдались проблемы с компьютерами, что мешало бы ВСУ эффективно поражать цели. Остальная техника была оснащена пушками, которые вовсе не могли стрелять. Ранее сообщалось, что Дания и ФРГ отправили Киеву около 10 танков Leopard 1. Кроме того, сообщалось о намерении Берлина предоставить Украине три системы HIMARS.  При этом в СМИ не раз писали, что Запад отправляет украинской стороне неисправное вооружение и технику. Так, в газете Financial Times заявляли, что Киеву передали 20 неготовых к бою самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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