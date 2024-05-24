DR: Украина отказалась от датских Leopard, которые даже не стреляют

Украина отказалась от танков Leopard 1, которые ей отправили Дания, Германия и Нидерланды. Причиной тому является тот факт, что некоторая техника была оснащена оружием, не способным вести огонь, сообщает датское радио DR.
"Новая информация о пожертвовании Украине не менее 100 танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов раскрывает ряд серьезных проблем. <…> Проблемы с устаревающими танками Leopard 1 были настолько многочисленны, что Украина отказалась принимать оружейную помощь», — написали в материале.
Уточняется, что у некоторых танков наблюдались проблемы с компьютерами, что мешало бы ВСУ эффективно поражать цели. Остальная техника была оснащена пушками, которые вовсе не могли стрелять.
Ранее сообщалось, что Дания и ФРГ отправили Киеву около 10 танков Leopard 1. Кроме того, сообщалось о намерении Берлина предоставить Украине три системы HIMARS.
При этом в СМИ не раз писали, что Запад отправляет украинской стороне неисправное вооружение и технику. Так, в газете Financial Times заявляли, что Киеву передали 20 неготовых к бою самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.