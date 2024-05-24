Столтенберг хочет разрешить ВСУ бить по РФ оружием НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам-союзникам альянса необходимо подумать о снятии ограничений на использование оружия, предоставленного для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом, украинская армия сможет бить по России оружием НАТО.
«Для союзников пришло время подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они ввели на использование оружия, переданного ими Украине... Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идут ожесточенные бои, лишение Украины возможности использовать это оружие против военных целей на территории России очень затрудняет им самозащиту», — заявил Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.
По его словам, после наступления ВС РФ в Харьковской области украинцев стало особенно раздражать, что ВСУ приходится использовать отечественные беспилотники для атак целей на российской территории. Он также считает, что наступление армии РФ будет продолжаться, но прорыва не ожидается. Однако, по его словам, Украина уже испытывает значительные трудности.
Соединенные Штаты Америки 24 мая выделили Киеву очередную партию оружия на 275 миллионов долларов, передает RT. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в пакет военной помощи вошли боеприпасы для системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.
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