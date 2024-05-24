24 мая 2024

Welt: для защиты Харькова ВСУ приходится оголять другие участки фронта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ перебрасывают к Харькову войска из-за чего терпят поражения на других участках фронта, заявил корреспондент Welt
ВСУ перебрасывают к Харькову войска из-за чего терпят поражения на других участках фронта, заявил корреспондент Welt Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для защиты Харькова ВСУ отводят войска из других мест. У украинских военных наблюдается «вопиющая» нехватка людей. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причём вопиющая. Прежде всего, это касается Донбасса», — заявил Кристоф Ваннер. Об этом он сообщил во время эфира на телеканале Welt во время прямого включения из Москвы.

Он отметил, что нехватает военных прежде остро чувствовалась близь Часова Яра и небольших сел Клещеевка и Андреевка. По словам Ваннера тяжелые бои вокруг них велись уже на протяжении нескольких месяцев. По его мнению, успех русских военных на СВО близь этих населенных пунктов связан с тем, что украинской стороне не хватает бойцов, которых задействовали под Харьковом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для защиты Харькова ВСУ отводят войска из других мест. У украинских военных наблюдается «вопиющая» нехватка людей. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. «Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причём вопиющая. Прежде всего, это касается Донбасса», — заявил Кристоф Ваннер. Об этом он сообщил во время эфира на телеканале Welt во время прямого включения из Москвы. Он отметил, что нехватает военных прежде остро чувствовалась близь Часова Яра и небольших сел Клещеевка и Андреевка. По словам Ваннера тяжелые бои вокруг них велись уже на протяжении нескольких месяцев. По его мнению, успех русских военных на СВО близь этих населенных пунктов связан с тем, что украинской стороне не хватает бойцов, которых задействовали под Харьковом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...