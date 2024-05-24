Welt: для защиты Харькова ВСУ приходится оголять другие участки фронта

Для защиты Харькова ВСУ отводят войска из других мест. У украинских военных наблюдается «вопиющая» нехватка людей. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причём вопиющая. Прежде всего, это касается Донбасса», — заявил Кристоф Ваннер. Об этом он сообщил во время эфира на телеканале Welt во время прямого включения из Москвы.
Он отметил, что нехватает военных прежде остро чувствовалась близь Часова Яра и небольших сел Клещеевка и Андреевка. По словам Ваннера тяжелые бои вокруг них велись уже на протяжении нескольких месяцев. По его мнению, успех русских военных на СВО близь этих населенных пунктов связан с тем, что украинской стороне не хватает бойцов, которых задействовали под Харьковом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.