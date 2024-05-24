МЧС: в ближайшие дни пермяков ждут заморозки, грозы и штормовой ветер

Теплую погоду в регионе сместит очередное холодное вторжение
В ближайшие два дня в Прикамье ожидаются заморозки, грозы и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Ночью 26 мая по северу края, а 27 мая повсеместно — ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Ночью 26 мая местами в регионе прогнозируются грозы с порывами ветра 15-20 м/с", — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее жителям Пермского края обещали потепление до 27 градусов. Ожидалось, что в прикамской столице температура поднимется до 25 градусов.
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