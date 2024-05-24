24 мая 2024

МЧС: в ближайшие дни пермяков ждут заморозки, грозы и штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплую погоду в регионе сместит очередное холодное вторжение
Теплую погоду в регионе сместит очередное холодное вторжение Фото:

В ближайшие два дня в Прикамье ожидаются заморозки, грозы и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Ночью 26 мая по северу края, а 27 мая повсеместно — ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Ночью 26 мая местами в регионе прогнозируются грозы с порывами ветра 15-20 м/с", — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее жителям Пермского края обещали потепление до 27 градусов. Ожидалось, что в прикамской столице температура поднимется до 25 градусов.

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В ближайшие два дня в Прикамье ожидаются заморозки, грозы и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону. "Ночью 26 мая по северу края, а 27 мая повсеместно — ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Ночью 26 мая местами в регионе прогнозируются грозы с порывами ветра 15-20 м/с", — написано в telegram-канале ведомства. Ранее жителям Пермского края обещали потепление до 27 градусов. Ожидалось, что в прикамской столице температура поднимется до 25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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