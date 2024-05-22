В Пермском крае потеплеет до +27 градусов

Синоптики сообщают о резком и кратковременном потеплении в Пермском крае. В субботу на территории региона воздух прогреется до +27 градусов. Прогноз опубликован в telegram-канале «О погоде из первых рук».
«В субботу, 25 мая, на территории Пермского края произойдет кратковременное потепление. В отдельных районах воздух прогреется до 27 градусов, в Перми ожидается +25», — говорится в прогнозе. Также сообщается, что в ночь на 25 мая и днем ожидаются дожди и грозы разной степени интенсивности.
Потепление будет недолгим. Уже в воскресенье через регион пройдет холодный фронт. Температура воздуха по прогнозам составит ночью около 7 градусов, а днем не выше 15.
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