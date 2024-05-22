22 мая 2024

В Пермском крае потеплеет до +27 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потепление в Прикамье будет недолгим
Потепление в Прикамье будет недолгим Фото:

Синоптики сообщают о резком и кратковременном потеплении в Пермском крае. В субботу на территории региона воздух прогреется до +27 градусов. Прогноз опубликован в telegram-канале «О погоде из первых рук».

«В субботу, 25 мая, на территории Пермского края произойдет кратковременное потепление. В отдельных районах воздух прогреется до 27 градусов, в Перми ожидается +25», — говорится в прогнозе. Также сообщается, что в ночь на 25 мая и днем ожидаются дожди и грозы разной степени интенсивности.

Потепление будет недолгим. Уже в воскресенье через регион пройдет холодный фронт. Температура воздуха по прогнозам составит ночью около 7 градусов, а днем не выше 15.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Синоптики сообщают о резком и кратковременном потеплении в Пермском крае. В субботу на территории региона воздух прогреется до +27 градусов. Прогноз опубликован в telegram-канале «О погоде из первых рук». «В субботу, 25 мая, на территории Пермского края произойдет кратковременное потепление. В отдельных районах воздух прогреется до 27 градусов, в Перми ожидается +25», — говорится в прогнозе. Также сообщается, что в ночь на 25 мая и днем ожидаются дожди и грозы разной степени интенсивности. Потепление будет недолгим. Уже в воскресенье через регион пройдет холодный фронт. Температура воздуха по прогнозам составит ночью около 7 градусов, а днем не выше 15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...