Курганская область приняла эстафету Кубка Особого сплава от Челябинской области. Фото

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В итоге Кубок доставят на выставку "Россия" в Москву
В итоге Кубок доставят на выставку "Россия" в Москву Фото:

В Курганскую область из Челябинской доставили Кубок Особого сплава. По задумке организаторов акции, он олицетворяет слияние ресурсов, технологий, таланта и мастерства всех жителей Урала и Сибири, рассказала замгубернатора региона по соцполитике Наталья Кирилова.

«Сегодня, 25 мая, Курганская область приняла эстафету Кубка Особого сплава, который прибыл к нам из Челябинской области. Мы рады и горды принимать у себя Кубок. Он символизирует мощь наших ресурсов, нашей брони и крепость региона», — цитирует Наталью Кирилову пресс-служба правительства области в своем telegram-канале.

Кубок уже побывал в нескольких значимых точках областного центра. Первой локацией стал культурно-исторический комплекс парк «Царево городище». Далее его доставили в Городской сад. Затем Кубок Особого сплава отправился в Курганский индустриальный парк, где его принял коллектив ООО «Курган — Свет». 

На следующий день символ единения России передадут сотрудникам АО «Курганмашзавод». Эстафету передачи Кубка от региона примет Тюменская область. Торжественная церемония пройдет на тюменском мосту влюбленных. После того, как Кубок Особого сплава побывает во всех регионах УрФО, его доставят в Москву на Международную выставку-форум «Россия».

Перед отправкой в Москву Кубок должен побывать во всех регионах УрФО
Перед отправкой в Москву Кубок должен побывать во всех регионах УрФО
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В Курганскую область из Челябинской доставили Кубок Особого сплава. По задумке организаторов акции, он олицетворяет слияние ресурсов, технологий, таланта и мастерства всех жителей Урала и Сибири, рассказала замгубернатора региона по соцполитике Наталья Кирилова. «Сегодня, 25 мая, Курганская область приняла эстафету Кубка Особого сплава, который прибыл к нам из Челябинской области. Мы рады и горды принимать у себя Кубок. Он символизирует мощь наших ресурсов, нашей брони и крепость региона», — цитирует Наталью Кирилову пресс-служба правительства области в своем telegram-канале. Кубок уже побывал в нескольких значимых точках областного центра. Первой локацией стал культурно-исторический комплекс парк «Царево городище». Далее его доставили в Городской сад. Затем Кубок Особого сплава отправился в Курганский индустриальный парк, где его принял коллектив ООО «Курган — Свет».  На следующий день символ единения России передадут сотрудникам АО «Курганмашзавод». Эстафету передачи Кубка от региона примет Тюменская область. Торжественная церемония пройдет на тюменском мосту влюбленных. После того, как Кубок Особого сплава побывает во всех регионах УрФО, его доставят в Москву на Международную выставку-форум «Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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