Жители города ХМАО требуют отменить увольнение директора школы

Жительница Югорска (ХМАО) Наталья Берникова создала петицию с требованием к главе города Алексею Харлову пересмотреть решение об увольнении директора школы №5 Людмилы Балуевой. Документ опубликован на портале Change.org.
«К сожалению, в наши двери постучалась беда. Без объяснения причин администрацией города Югорска было принято решение снять Людмилу Николаевну Балуеву с должности директора. Мы, трудовой коллектив МБОУ СОШ №5, не согласны с этим решением, считаем его несправедливым и требуем его пересмотреть», — гласит текст петиции на сайте.
Для рассмотрения петиции необходимо собрать 2500 голосов. В настоящее время подписи под документом поставили чуть более 1,5 тысячи человек.
Скандал с увольнением директора одной из самых крупных школ Югорска разгорелся в сети. Позднее мэр города Алексей Харлов опубликовал в своих соцсетях пост, где попытался оправдаться перед жителями, несогласными с увольнением Балуевой. Он объяснил свое решение финансовыми нарушениями со стороны директора и накопившихся к ней замечаний по безопасности учебного процесса.
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