Жители города ХМАО требуют отменить увольнение директора школы

25 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Работники школы создали петицию и собирают подписи горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Югорска (ХМАО) Наталья Берникова создала петицию с требованием к главе города Алексею Харлову пересмотреть решение об увольнении директора школы №5 Людмилы Балуевой. Документ опубликован на портале Change.org. «К сожалению, в наши двери постучалась беда. Без объяснения причин администрацией города Югорска было принято решение снять Людмилу Николаевну Балуеву с должности директора. Мы, трудовой коллектив МБОУ СОШ №5, не согласны с этим решением, считаем его несправедливым и требуем его пересмотреть», — гласит текст петиции на сайте. Для рассмотрения петиции необходимо собрать 2500 голосов. В настоящее время подписи под документом поставили чуть более 1,5 тысячи человек. Скандал с увольнением директора одной из самых крупных школ Югорска разгорелся в сети. Позднее мэр города Алексей Харлов опубликовал в своих соцсетях пост, где попытался оправдаться перед жителями, несогласными с увольнением Балуевой. Он объяснил свое решение финансовыми нарушениями со стороны директора и накопившихся к ней замечаний по безопасности учебного процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Югорска (ХМАО) Наталья Берникова создала петицию с требованием к главе города Алексею Харлову пересмотреть решение об увольнении директора школы №5 Людмилы Балуевой. Документ опубликован на портале Change.org. «К сожалению, в наши двери постучалась беда. Без объяснения причин администрацией города Югорска было принято решение снять Людмилу Николаевну Балуеву с должности директора. Мы, трудовой коллектив МБОУ СОШ №5, не согласны с этим решением, считаем его несправедливым и требуем его пересмотреть», — гласит текст петиции на сайте. Для рассмотрения петиции необходимо собрать 2500 голосов. В настоящее время подписи под документом поставили чуть более 1,5 тысячи человек. Скандал с увольнением директора одной из самых крупных школ Югорска разгорелся в сети. Позднее мэр города Алексей Харлов опубликовал в своих соцсетях пост, где попытался оправдаться перед жителями, несогласными с увольнением Балуевой. Он объяснил свое решение финансовыми нарушениями со стороны директора и накопившихся к ней замечаний по безопасности учебного процесса.