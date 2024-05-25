Путин: оборонные предприятия в РФ работают с опережением графика

В России большинство оборонных предприятий своевременно выполняют задания гособоронзаказа, опережая график по некоторым позициям. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
"Большинство оборонных предприятий России в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", — сказал Владимир Путин на встрече с руководителями оборонно-промышленного комплекса. Трансляция проходила на телеканале "Россия 24".
О производственных мощностях российского ОПК говорят даже в Европе. Так, главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что РФ производит больше оружия, чем Запад может предоставить Киеву.
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