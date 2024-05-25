Путин: оборонные предприятия в РФ работают с опережением графика

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Российские предприятия своевременно выполняют задания гособоронзаказа, сказал Владимир Путин
Российские предприятия своевременно выполняют задания гособоронзаказа, сказал Владимир Путин Фото:

В России большинство оборонных предприятий своевременно выполняют задания гособоронзаказа, опережая график по некоторым позициям. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

"Большинство оборонных предприятий России в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", — сказал Владимир Путин на встрече с руководителями оборонно-промышленного комплекса. Трансляция проходила на телеканале "Россия 24".

О производственных мощностях российского ОПК говорят даже в Европе. Так, главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что РФ производит больше оружия, чем Запад может предоставить Киеву. 

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В России большинство оборонных предприятий своевременно выполняют задания гособоронзаказа, опережая график по некоторым позициям. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. "Большинство оборонных предприятий России в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", — сказал Владимир Путин на встрече с руководителями оборонно-промышленного комплекса. Трансляция проходила на телеканале "Россия 24". О производственных мощностях российского ОПК говорят даже в Европе. Так, главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что РФ производит больше оружия, чем Запад может предоставить Киеву. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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