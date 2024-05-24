24 мая 2024

Внезапно налетевший ураган срывает крыши и валит деревья в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион оказался во власти непогоды
Регион оказался во власти непогоды Фото:

В Перми сильные порывы ветра срывают крыши с домов и вырывают деревья из земли. Об этом рассказывают местные жители из разных уголков города. Они же делятся увиденным в соцсетях и мессенджерах.

«Из-за порывистого ветра сорвало кровлю с промышленного объекта в Перми», — передает telegram-канал «ЧП Пермь». На Героя Лядова на машину упало дерево во время сильного ветра, пишут очевидцы. И это лишь часть подобных сообщений.

Ранее штормовым ветром сорвало крышу спорткомплекса в Березниках. Жителей Пермского края МЧС предупреждало об ухудшении погоды.

Промобъект расположен рядом с Цирком
Промобъект расположен рядом с Цирком
Фото:

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В Перми сильные порывы ветра срывают крыши с домов и вырывают деревья из земли. Об этом рассказывают местные жители из разных уголков города. Они же делятся увиденным в соцсетях и мессенджерах. «Из-за порывистого ветра сорвало кровлю с промышленного объекта в Перми», — передает telegram-канал «ЧП Пермь». На Героя Лядова на машину упало дерево во время сильного ветра, пишут очевидцы. И это лишь часть подобных сообщений. Ранее штормовым ветром сорвало крышу спорткомплекса в Березниках. Жителей Пермского края МЧС предупреждало об ухудшении погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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