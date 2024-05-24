Регион оказался во власти непогоды
В Перми сильные порывы ветра срывают крыши с домов и вырывают деревья из земли. Об этом рассказывают местные жители из разных уголков города. Они же делятся увиденным в соцсетях и мессенджерах.
«Из-за порывистого ветра сорвало кровлю с промышленного объекта в Перми», — передает telegram-канал «ЧП Пермь». На Героя Лядова на машину упало дерево во время сильного ветра, пишут очевидцы. И это лишь часть подобных сообщений.
Ранее штормовым ветром сорвало крышу спорткомплекса в Березниках. Жителей Пермского края МЧС предупреждало об ухудшении погоды.
Промобъект расположен рядом с Цирком
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